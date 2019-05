République démocratique du Congo : Flash Update RRMP | Crise des expulsés d’Angola, 12 avril 2019

Interventions education au Kwango a Feshi dans le territoire de Feshi

CONTEXTE ET SITUATION HUMANITAIRE

Dans Ia province du Kwango, des sources concordantes ont signale une presence beaucoup importante des personnes retournees/refoules d'Angola. Alors que les chiffres officiels indiquent le retour de 31 848 personnes, les autorites locales rapportent plus de 213 662 retournes, entre mi-septembre et mars 2019 dans les territoires de Kahemba, Feshi et Kasongo-Lunda. Une mission conjointe d'evaluation multisectorielle conduite par ('UNICEF corrobore ces chiffres et renseigne qu'au moins 85% de ces personnes seraient en families d'accueil et 15% dans des eglises et autres batiments publics. Ce rapport indique une presence d'au moins 3,179 enfants non accompagnes et enfants separés de leurs familles parmi ces retournes et expulsés d'Angola.

De façon generale, les enfants &places, refoulds et vulnerables locaux connaissent de serieuses difficult& d'acces aux services sociaux de base dues aux déplacements, a Ia vulnerabilite des parents, aux infrastructures non adequates. A cela, il convient d'ajouter l'insuffisance des manuels et du materiel pedagogique qui empietent sur Ia qualite des enseignements.

Toutes les evaluations faites dans Ia zone ont fait kat dune vulnerabilite multisectorielle aigue avec une particularite sur Ia protection et reducation des enfants. C'est dans ce cadre que le programme RRMP de I'Unicef, a travers les partenaires du Consortium NRC-solidarites International, a valide une premiere reponse en education dans le territoire de Feshi.