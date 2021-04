République Démocratique du Congo : Flash Update : Ituri signale de nouvelles vagues de déplacements dans les territoires de Djugu et Irumu, 22 avril 2021

APERÇU DE LA SITUATION

L’Ituri, et plus précisément le territoire de Djugu et le nord du territoire de l’Irumu, connait depuis le début du mois d’avril une forte dégradation de la situation sécuritaire et humanitaire, à l’origine du déplacement de plus de 70 000 personnes. Pour rappel, la province est déjà identifiée dans le Plan de Réponse Humanitaire 2021 comme ayant les besoins humanitaires les plus pressants.

Cette nouvelle dégradation s’explique par une recrudescence des violences à la suite d’une augmentation des attaques des éléments armés sur les populations civiles et des affrontements depuis le 9 avril. Au moins 8 zones de santé ont été affectées simultanément par des attaques et/ou déplacements. Plus d’une quarantaine de personnes ont été tuées et des dizaines d’autres blessées pendant ces évènements. Des cas de personnes enlevées, de viols, d’enfants non accompagnés, de pillages et incendies de maisons ont été rapportés. De nombreux corps en décomposition n’ont pas encore été ramassés dans certaines localités. Plus de 40 attaques et incidents ont eu lieu dans les seuls territoires de Djugu et Irumu depuis le début du mois d’avril.

Dans le territoire de Djugu, selon les alertes reçues, plus de 40 000 personnes se sont nouvellement déplacées depuis le 9 avril dans les zones de santé de Fataki, Nizi, Lita et Tchomia. La plupart étaient soit déjà déplacés, soit de récents retournés ou encore des communautés hôtes dans des situations de vulnérabilité extrêmes. La zone de santé de Drodro a également été touchée par des attaques, causant des mouvements pendulaires difficile à quantifier. D’autres auraient traversé pour rejoindre l’Ouganda. Le centre de Fataki a été pratiquement entièrement déserté par ses habitants estimés à près de 15 000 habitants depuis le 14 avril. Pour rappel, le territoire de Djugu en Ituri est déjà classé en phase 4 urgence en termes d’insécurité alimentaire selon le 19ème cycle de l’IPC. Selon les dernières données de la Commission de Mouvements de Population, ces 5 zones de santé comptaient déjà 355 646 personnes déplacées à la fin mars 2021. Parmi les zones de concentration, plus de 2 500 personnes seraient arrivées dans le site de Plaine Savo à Bule et dont les conditions de vie sont déjà en dessous des standards humanitaires.

Dans le territoire d’Irumu, sur l’axe Bunia-Komanda, les combats ont atteint le 20 avril la périphérie de Bunia faisant plus d’une dizaine de morts et des déplacements pendulaires vers Bunia centre, y compris sur le site Salama près de l’aéroport. Des combats depuis le 18 avril au niveau de Nyakunde, Marabo, et Balingina dans les zones de santé de Komanda et Nyakunde ont provoqué des déplacements dans les 2 sens de l’axe, vers Komanda et vers Bunia. Selon les données de la dernière CMP, les zones de santé de Komanda, Nyakunde, Rwampara et la ville de Bunia comptaient déjà 325 152 personnes déplacées selon la dernière Commission de Mouvements de Population. Les premières estimations des conséquences des derniers affrontements sont de l’ordre de 30 000 personnes nouvellement déplacées.

Cette détérioration de la situation sécuritaire a occasionné des défis dans la mise en œuvre des activités par les organisations humanitaires, entrainant des suspensions et des retards. L’accès notamment sur l’artère principale – la RN27 – permettant d’atteindre Mahagi, a été fortement perturbé, malgré les efforts des acteurs de sécurité à rétablir la circulation. L’axe alternatif Soleniama – Largu reste praticable, cependant l’état physique de la route qui a besoin d’une réhabilitation ne permettra pas une circulation fluide des organisations humanitaires en saison des pluies. L’axe Bunia-Komanda est également fortement perturbé depuis le 18 avril. Il est primordial que l’accès des organisations humanitaires aux personnes dans le besoin soit facilité par les parties au conflit et que les interventions humanitaires se déroulent sans entraves. Les activités d’au moins 7 organisations humanitaires sont lourdement affectées par cette situation, requérant une flexibilité des bailleurs sur les délais de mise en œuvre des projets.

En termes de besoins humanitaires urgents, les partenaires se mobilisent pour apporter une première réponse d’urgence multisectorielle en abris, santé, eau, hygiène assainissement, sécurité alimentaire dans les zones accessibles. Les 32 organisations humanitaires qui opèrent déjà dans ces zones de santé risquent d’être confrontés à des problèmes de ressources limitées pour couvrir ces nouveaux besoins et la mise à niveau de l’aide notamment dans les sites ayant enregistré un nouvel afflux de populations.

