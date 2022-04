République Démocratique du Congo - Flash Update #3 : Situation humanitaire dans le Territoire de Rutshuru, 6 avril 2022

Depuis le matin du 6 avril, les combats ont repris entre l'armée congolaise et des présumés combattants du M23 dans le territoire de Rutshuru, moins de huit jours après les dernières hostilités du 28 mars. Au moment de la rédaction de ce rapport, OCHA n'a reçu aucune information sur les mouvements de population.

Selon les sources humanitaires, plus de 10 000 personnes sur les 46 000 ayant fui les premières hostilités à travers Rutshuru et en Ouganda sont retournées chez elles au 3 avril, suite à une accalmie des combats et à un appel des autorités aux populations civiles pour rentrer chez elles.

Quatre agences des Nations Unies - OIM, OCHA, HCR et PAM - et des ONG sont arrivées à Rutshuru le 5 avril dans le but de distribuer de l'assistance et d'évaluer les autres besoins urgents des personnes déplacées à Rutshuru et Rubare. La distribution de la nourriture, d'articles ménagers essentiels et de médicaments était prévue pour aujourd'hui, mais la résurgence des violences et le ciblage en cours l’ont retardée. Les partenaires humanitaires espèrent pouvoir distribuer l'aide dès que la situation sécuritaire le permettra.

