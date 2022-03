République Démocratique du Congo - Flash Update #2: Situation humanitaire dans le Territoire de Rutshuru, 31 mars 2022

Depuis le 30 mars, une accalmie est observée dans le Territoire de Rutshuru, 48 heures après que des affrontements aient éclaté entre l'armée congolaise et des présumés combattants du M23. Les combats ont poussé des milliers de civils à se déplacer à travers le territoire de Rutshuru, d'autres ont traversé la frontière ougandaise.

Selon des récents rapports d'acteurs locaux et de partenaires chargés de la protection, au moins 36 000 personnes se seraient déplacées vers plusieurs localités du territoire de Rutshuru, tandis que plus de 10 000 autres auraient fui vers l'Ouganda. Certaines parmi ces dernières ont été placées dans des centres de transit et reçoivent déjà de la nourriture et une protection. En même temps, des centaines de personnes ont commencé à retourner chez elles, à la suite d’un appel des autorités locales invitant les habitants à rentrer chez eux, après le retrait des hommes armés.

Les partenaires humanitaires sont prêts à apporter une assistance aux personnes déplacées et retournées dès que la situation sécuritaire le permettra. Les besoins les plus urgents sont : la protection, la nourriture et les articles ménagers essentiels.

OCHA et les partenaires humanitaires (agences des Nations Unies et ONG) s'efforcent d'identifier les besoins spécifiques et les capacités de réponse existantes. Les acteurs humanitaires doivent se réunir demain 1er avril pour évaluer la situation et définir les actions à entreprendre. Les contraintes actuelles sont liées à l'évolution de la situation sécuritaire dans la région qui reste instable.

