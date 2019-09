République démocratique du Congo : Evaluation rapide (ETT) - Rapport ETT n°003, Période du 09 juin au 16 juillet 2019 et au 10 au 12 septembre 2019

L’évaluation rapide de l’OIM (Emergengy tracking tool, ETT) est un outil mis en place dans le but de collecter des informations sur les mouvements importants et soudains de populations. Ces informations sont collectées dans les sites de déplacement ou les communauté hôtes, par le biais de visites sur le terrain et d’entretiens avec des informateurs clés. Ce rapport synthétique présente les résultats des évaluations réalisées le 17 Septembre 2019 à travers des visites directe dans le territoire de Masisi dans la Province du Nord Kivu.