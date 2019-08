République Démocratique du Congo: Evaluation des villages - Kamonia et Luebo, Province du Kasaï - Synthèse des résultats (1 – 19 février 2019)

Ce Dashboard présente les principaux résultats des évaluations de suivi des déplacements de populations, réalisées dans les villages de la province du Kasaï, en territoires de Kamonia et Luebo. Ces évaluations ont été effectuées à travers un exercice de collecte de données conduit du 1 er au 19 février 2019. Au total, les équipes de terrain se sont rendues dans 131 aires de santé, soit 7 zones de santé, et ont évalué 1 299 villages grâce à 3 325 informateurs clés. Ces évaluations ont été conduites en collaboration avec l’ONG locale TDH, avec le ministère des Affaires Humanitaires et la Division Provinciale de la Santé (DPS). Dans ces deux territoires en particulier, environ 201 138 individus retournés d’Angola ont été identifiés.