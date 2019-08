République Démocratique du Congo: Evaluation des villages - Territoires de Moba et Kalémie, Province du Tanganyika - Synthèse des résultats (5 – 26 décembre 2018)

Ce Dashboard présente les principaux résultats des évaluations de suivi de mobilité des populations réalisées dans les villages de la province du Tanganyika, en territoire de Moba et Kalémie. Ces évaluations ont été mises en œuvre à travers un exercice de collecte de données conduit du 5 au 26 décembre 2018. Ce rapport contient aussi les données de 50 villages du territoire de Moba qui avaient été évalués du 23 mai au 22 Juin 2018 mais qui n’ont pu l’être à nouveau en décembre 2018. Au total, les équipes de terrain se sont rendus dans 81 aires de santé, soit 4 zones de santé et ont évalué 1 143 villages auprès de 4 052 informateurs clés. Ces évaluations ont été conduites en collaboration avec l’ONG locale Action et intervention pour le développement et l’encadrement social (AIDES), avec la participation de la Division des Affaires Humanitaires.