République Démocratique du Congo - Evaluation Approfondie de la Sécurité Alimentaire en Situation d'Urgence dans la Province du Tanganyika et les Terriroires de Mitwava et Pweto, Mars 2018

Les résultats de l’enquête approfondie de la sécurité alimentaire réalisée par l’INS/Katanga avec l’appui technique et financier du PAM en juin 2016 dans les quatre provinces de l’ex Katanga, indiquent que la province du Tanganyika représente la proportion la plus affectée par l’insécurité alimentaire globale (76 pourcent). Elle renferme également la proportion la plus élevée de personnes en insécurité alimentaire sévère (27 pourcent). Par ailleurs, la province du Tanganyika se classe à la tête de toutes les provinces du Katanga démembré en nombre de personnes affectées par l’insécurité alimentaire globale (2,2 millions). En raison de la structure homogène de la consommation alimentaire, l’enquête révèle encore que c’est la province du Tanganyika qui compte la proportion la plus élevée de ménages appartenant au groupe de consommation alimentaire pauvre (46 pourcent). En ce qui concerne l’accès à la nourriture analysée par le score de diversité alimentaire, la province du Tanganyika a la proportion la plus élevée de personnes qui ont une faible capacité d’accès économique à la nourriture (72 pourcent). C’est dans ce contexte que s’inscrit la présente évaluation approfondie de la sécurité alimentaire dans la province du Tanganyika. Les résultats permettront aux différents intervenants en sécurité alimentaire dans le Tanganyika, y compris le cluster sécurité alimentaire, les agences du Système des Nations Unies, les ONGs, les institutions internationales, ainsi que le gouvernement d’orienter leurs interventions en faveur des personnes les plus vulnérables.