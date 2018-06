République démocratique du Congo : ETC Rapport d’évaluation – Mai 2018, Sud Kivu and Tanganika provinces

Période

Bukavu: du 7 au 9 mai 2018

Uvira: 9 au 10 mai 2018

Baraca: 10 au 12 mai 2018

Uvira: 12 mai 2018

Bukavu: 13 mai Participant

JC Kibonge assisté des Technologies de l’information et des communications (TIC) focal points de Bukavu et de Kalemie pour chaque province respectivement.

Généralités

Afin d’aider la communauté humanitaire à mieux répondre aux besoins des populations affectées, le Cluster des Télécommunications d’Urgences (ETC)se doit de mettre en place des services communs vitaux, comprenant les télécommunications de sécurité et le partage de données avec les activités de base reprises ci-dessous:

o La coordination globale des services de télécommunication d'urgence assurée par le déploiement d'un coordonnateur dédié;

o Déploiement des équipements qui vont fournir et améliorer les communications sécuritaires au profit de la communauté humanitaire dans les zones L3;

o Fourniture de la formation aux opérateurs radios pour les communications sécuritaires et aux utilisateurs dans les zones L3. La formation permettra aux utilisateurs de comprendre les procédures adéquates à suivre en situation d’urgence et assurer ainsi un environnement de travail sécurisé pour le personnel humanitaire opérant dans les hubs;

o Fourniture de la connexion Internet pour partage des données à la communauté humanitaire si cela est jugé nécessaire;

o Fourniture de services de gestion de l'information pour soutenir toutes les activités liées aux TIC.