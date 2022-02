République démocratique du Congo - Coordination régionale de Protection contre l’Exploitation et Abus Sexuels Activités réalisées par les organisations membres du réseau PSEA_Hub Kasaï, janvier 2022

Activités PSEA réalisées dans le hub Kasaï au Mois de Janvier 2022

 AJID : Sensibilisation de la communauté bénéficiaire sur le mécanisme de signalement des allégations EAS et la vulgarisation de la ligne verte 495555, dans la ZS de Kalonda-Ouest, AS de Tshimbinda 1, Tshindemba, Kasala, Kabeya Lumbu et Lungudi au bénéfice de 1839 personnes dont 635 femmes, 429 hommes, 398 filles et 377 garçons et dans la ZS de Kamonia, AS de Kamako, Nsumbula et Kabungu au profit de 1180 participants dont 338 femmes, 207 hommes, 412filles et 223 garçons avec l’appui financier de FHRDC;

 AFCP : Briefing des personnels de la structure A.F.C.P. sur le référencement de cas VBG/VS/EAS/HS et la prise charge psycho-social dans la ZS de Ndesha, AS de Tshibandabanda au bénéfice de 11 personnes dont 3 femmes, 4 hommes et 3 filles ;

 ABECO-ASBL : Tenue de 5 séances de sensibilisation sur la prévention et la dénonciation des actes des abus et exploitation sexuelle, dans la ZS de Kananga, Quartier Kamayi Athènes Aire de Santé avec la participation de 138 personnes dont 38 femmes, 23 hommes, 47 filles et 30 garçons ; Organisation des débats communautaires sur la violence et le respect de la dimension genre dans la communauté (masculinité positive) au Quartier Kamay Athènes, AS de Lupandu luetu nzambi au profit de 102 personnes sont 30 femmes, 21 hommes, 31 filles et 20 garçons ; Organisation de la sensibilisation à la radio sur les abus sexuels et l’exploitation de la femme médias à Kananga ;

 Congo.ju: Sensibilisation sur l’exploitation et l’abus sexuel, concepts et mécanismes de dénonciation dans la ZS de Lukalenge, à l’école Moulacom au profit de 292 personnes dont 124 femmes, 102 hommes, 27 filles et 39 garçons ; Sensibilisation sur les conséquences d’exploitation et abus sexuel, ZS de Muya, AS de Sion avec les femmes de l’espace sur, dont 53 personnes réparties comme suit : 22 femmes, 14 hommes, 10 filles et 7 garçons avec l’appui financier de l’UNICEF ;

 ZANGIKA BULONGO : Campagne de sensibilisation en vue de contribuer à l’amélioration de la prévention et prise en charge de EAS/VBG en milieu scolaire Urbain à Bonzola au profit de 1600 personnes dont 11 femmes, 7 hommes, 862 filles et 720 garçons ;

 Caritas Development Kananga : Atelier de renforcement de Capacité sur le mécanisme de gestion de plainte et de réponse, dans la ville de Tshikapa au profit de 34 personnes dont 10 femmes et 24 hommes avec l’appui financier de l’UNICEF ;

 CDGK-ONG : Vulgarisation du numéro vert 49 55 55 à Tshikaji, AS de Muimba Télécom au profit de 148 personnes dont 4 femmes, 7 hommes, 66 filles et 71 garçons ;

 Solidarité pour les pauvres : Focus group avec les femmes sur le mécanisme de dénomination de cas EAS dans la ZS de Kanzala au profit de 10 femmes ; Sensibilisation sur la PEAS au bénéfice de 54 hommes et 13 garçons ;

 CARREFOUR : Vulgarisation des mécanismes de gestion des plaintes avec des prestataires de santé, RECO et les membres de la communauté de l’AS de Tshilunde au profit de 80 personnes dont 18 femmes, 12 hommes, 23 filles et 27 garçons ; Vulgarisation de la ligne verte 495555 dans la ZS de Mukumbi à 93 personnes dont 23 femmes, 15 hommes, 34 filles et 21 garçons ;