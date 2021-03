République Démocratique du Congo: Cluster Santé Sitrep S08 2021

POINT SAILLANTS COORDINATION KINSHASA

SITUATION SECURITAIRE & HUMANITAIRE

HUB BUKAVU

Deux agents de la Sucrerie de Kiliba (SUCKI) ont été kidnappés par des hommes armés non encore identifiés ce dimanche 28 février 2021, au quartier Karava, dans le territoire d’Uvira aux environs de 13 heures dans une carrière située à Nyamulindi. Les victimes, parmi lesquelles figurent un chauffeur et un garde de la SUCKI. Ils ont été surpris en plein service - Début d’un retour timide des ménages à Mikenge et Kipupu dans la zone de santé d’Itombwe

HUB GOMA

**Territoire de Djugu:***

Arrivée de 8000 nouveaux déplacés dans la ZS de Bambu depuis le 27 février: 1600 ménages composés de 8000 personnes seraient arrivés dans l’aire de santé de Tsili, ZS de Bambu après un affrontement qu’il y a eu le 27 février 2021, entre les FARDC et les éléments armés dans 4 localités de la chefferie de Babelebe en territoi re d’Irumu. Il s’agit des villages Kunda, Mwanga,

Babunya et Magalabo, à une vingtaine de km de la ville de Bunia. Pour rappel, la zone de santé de Bambu a enreigistré entre 16 et 20 février un mouvement massif de 15 600 personnes en provenance Makala et Quartiers Saïo, fuyant les affrontements qui opposaient l’armée régulière aux milices armées d’où 36 personnes dont 22 civils ont été tuées, 31 maisons d’habitation et 4 bureaux de services de sécurité ont été détruits. Ocha continue a mobiliser les partenaires pour les ERM dans les zones affectées par les mouvements PDI.

ITURI

Territoire de Mahagi:

Environ 60 075 personnes déplacées vivent dans les conditions déplorables dans la zone de santé Komanda, Axe Bunia - KOMANDA-IDOHU : Depuis le début de l'année 2021, les GA ont réactivé leurs exactions contre la population civile suite aux incursions dans plusieurs villages; notamment : Ndalya, Mayalibo, Pika-Mayibo, Bwanasula, Mahala et Ndimo en date du 14 février 2021, plusieurs cas d’ incidents de protection ont été rapporter notamment les tueries, pillages et viols . Selon les sources locales, le groupement de BANDAVILEMBA, a accueilli environ 12 015 ménages déplacés composes de 60075 personnes dans la Chefferie de Walese Vonkutu. Ces déplacés vivent dans des conditions humanitaires inquiétantes caractérisées par la vulnérabilité avérée en WASH, AME/ABRIS, SANTE et SECAL. Ils seraient hébergés dans les lieux publics (Eglises de la CE 39, Anglican, maisons abandonnées et les familles d’accueil. Les localités d'accueil courent le risque de crise alimentaire si la crise persiste, les enfants et les mamans sont les plus vulnérables dans cette condition. 2538 ménages ont été servi en cash, AME + KHI et kit covid-19 par l’ONG ADSSE, Axe Boga- Tchabi : 12,690 personnes ont beneficié de l’assistance en Cash, AME+KHI et Kit covid a Bazinga,

Sikwala, Tchabi et Bukima dans la ZS Boga, Financé par Allocation Standard et Réserve.

36 700 ménages déplacés habitant 48 sites vont bénéficier de l’espace cultivable disponibles : Le service de Protection Civile a négocié des terres à cultiver auprès des propriétaires terriens qui hébergent des sites de déplacés. Sur les 64 sites de déplacés sous la coordination du HCR et de l’OIM, les espaces cultivables sont disponibles pour 48 sites hébergeant 36 700 ménages constitués de 162 108 personnes. La durée de vie de ces sites étant déjà longue (plus ou moins 4 ans) et l’espoir de retour de déplacés à leurs milieux d’origine étant mince à cause de l’insécurité, les partenaires humanitaires sont appelés à soutenir les ménages avec les activités agricoles ou de jardinage qui leur permette d’améliorer leurs conditions de vie et, ipso facto, renforcer leur résilience.