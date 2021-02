République Démocratique du Congo: Cluster Santé Sitrep S04 2021

POINT SAILLANTS COORDINATION KINSHASA

-Organisation de la réunion virtuelle (ZOOM) du Groupe de Travail Technique COVID-19 avec les partenaires le 03 Février 2021. Les discussions ont porté sur la mise à jour de la situation épidémiologique, les différents piliers du comité multi sectorielle de la réponse IMS/OMS (Surveillance, Prise en charge médicale et PCI) ainsi que les échanges sur la mise a jour des préparatifs de la vaccination COVID-19 au niveau pays.

-Organisation de la réunion virtuelle (ZOOM) bihebdomadaire d’appui au Sub National Clusters le 04 Février 2021. Comme point saillant : les préparatifs liés à l’atelier CCPM, la redynamisation du reporting SSA, participation au cours de coordination du cluster sante en ligne et l’horaire des réunions.

-Préparation de la mission d’appui à la coordination des partenaires du Cluster Santé implique dans la réponse aux refugies Centrafricain dans le Nord Ubangi, Sud Ubangi et Bas Uele. Cette mission initiale de deux semaines se déroulera du 08 au 22 Février 2021 dans la localité de Gbadolite. Le processus de recrutement d’un consultant pour assure la continuité de la coordination est encore avec l’appui de l’agence lead OMS

-Participation active à la retraite annuelle de l’Inter Cluster National ; Les points clés se résument comme suit : La présentation, discussions et validation des résultats de l’autoévaluation des activités ICN pour l’année 2020 ; Discussion sur la planification d’au moins 02 évaluation rapide conjointe à mettre dans le Plan d’action de l’ICN en 2021 ; l’aménagement du Dashboard pour faciliter le remplissage par les partenaires dans les délais ; Discuter avec l’équipe NEXUS pour au niveau pays pour dégagé les priorités de 2021 ; Maintenir le rythme bihebdomadaire des réunions de l’Inter Cluster National et les autre réunions spécifique (FHRDC, Planification Humanitaire etc..) feront l’objet des réunion ad-hoc.

-Participation à la réunion Adhoc de l’ICN le 04 Février 2021 sur la mise a jour des activités du Fond Humanitaire RDC. Les points essentiels discuter ont porter sur l’aperçu des allocation 2020 (les fonds par donateur, par organisation et par cluster), la présentation des allocation 2021(Allocation de réserve PSEA -1.5M, Allocation de réserve logistique-5M et la première allocation standard- 13M) et les discussions relatives au suivi des projets par les clusters (Le feedback pour l’implication des clusters est attendu dans une semaine).

Nouvelle stratégie de détermination des clusters prioritaire par rapport à certaines allocations par le Coordonnateur Humanitaire (HC) et Advisory Board (AB).

-Participation active à la réunion ordinaire de l'IMWG du vendredi 4 Février 2021 avec comme point saillants les discussions sur la retraite IMWG, les stratégies d'amélioration du remplissage trimestriel du Dashboard, RPM et le 3W janvier 2021.

-Participation et contribution à la réunion de la revue annuel du PNECHOL-MD les 2, 3 et 4 Février 2021. Il ressort de cette réunion la présentation par les partenaires des projets en réponse au cholera, la revue de la situation épidémiologique cholera ainsi que les réponses présentées par les différentes Divisions Provinciales de la Santé (DPS).

-Participation à la réunion de coordination sur la situation de l’afflux des réfugiés Centrafricains dans les provinces du Nord Ubangi, Sud Ubangi et Bas Uele animer par la Représentante Adjoint de UNHCR et le Coordonnateur Humanitaire. Il ressort de cette réunion d’information que les violences armées post électorales en RCA, depuis le 27 décembre 2020 ont engendré les déplacements forcés des populations centrafricaines à la recherche d’une protection dans les localités des pays voisins RDC, Cameroun, Tchad, Congo.

La population réfugiée de la RCA est arrivée en RDC au cours des années précédentes en différentes vagues, dont les plus importantes ont eu lieu entre 2013 et 2017.

Le flux a été réduit au minimum mais n'a jamais complètement cessé. A la date du 31 décembre 2020, il y avait 173,731 réfugiés Centrafricains en RDC (femmes : 54%, hommes : 46%, enfants : 60%). 35% résident dans cinq camps dans les 03 provinces (Nord Ubangi, Sud Ubangi et Bas Uele) tandis que 65% étaient en dehors des camps.

Le rapatriement volontaire a commencé en novembre 2019 et s'était poursuivi en 2020 avec 17 000 volontaires inscrits.

Le 27 décembre 2020, le premier tour des élections présidentielles et législatives en RCA a conduit à l'enregistrement des hostilités par les groupes armés (Coalition des Patriotes pour le Changement CPC) ayant entrainée l’agressions contre plusieurs localités de la RCA, dont Bangassou, Bambari, Bema et Bangui. Cela a conduit à la fuite des demandeurs d'asile de la RCA vers la RDC. 92,053 personnes seraient entrées en RDC selon les autorités. (49 659 dans le Bas Uélé, 10 063 dans le Sud Ubangi et 35 331 dans le Nord Ubangi), réparties dans une quarantaine de localités. Ces chiffres sont en cours de confirmation par la mission de contrôle et d'enregistrement en cours. Il est a noté que la majorité de la population est composée des femmes et enfants.

Le présent document décrit les termes de référence du consultant chargé(e) de la coordination du Cluster Sante et surveillance épidémiologique étroite collaboration avec les acteurs humanitaires et gouvernementaux.