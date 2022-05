République démocratique du Congo : Bulletin trimestriel Cluster Nutrition N˚10

L’année 2021 a connu l’évènement des épidémies (cholera, rougeole, méningites) et la continuation de la pandémie COVID-19 et de la maladie à virus Ebola sur la ZS Beni. Le conflit reste répandu à l’est, poussant des milliers de personnes hors de leurs maisons. Les aléas naturels ont aussi provoqué le déplacement, dont l’éruption du volcan Nyiragongo à Goma du 22 mai au début juin 2021. Ces phénomènes, en plus des défis structurelles dont font face la population congolaise (services publiques défaillants, faibles emplois formels, et inégalités de genre, …), ont eu un impact sur les opportunités nutritionnelles des enfants de moins 5 ans et des femmes enceintes et allaitantes.

De plus le financement du plan de réponse humanitaire en RDC pour 2021 a baissé par rapport à l’année 2020, de 38% à 25%, ce qui préoccupe dans une situation où la planification exige de plus en plus la priorisation des ZS et l’exclusion des régions qui ne sont pas à l’est, le PIN stagne, et ou l’intégration des soins au sein du système de santé nécessite encore l’appui des partenaires ONGs.