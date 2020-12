République Démocratique du Congo Bulletin des Prix, décembre 2020

Le Réseau de systèmes d’alerte précoce contre la famine (FEWS NET) surveille les tendances des prix des aliments de base dans les pays vulnérables à l'insécurité alimentaire. Pour chaque pays et chaque région couvert par FEWS NET, le Bulletin des prix fournit un ensemble de graphiques indiquant les prix mensuels de l’année commerciale en cours pour certains centres urbains, et permettant à l’utilisateur de comparer les tendances actuelles à la fois aux moyennes quinquennales, qui indiquent les tendances saisonnières, et aux prix de l'année précédente.

Le maïs et le manioc constituent les denrées de base pour la majorité des congolais étant donné leurs usages dans la préparation de la pâte appelée foufou. La production locale du maïs et celle du manioc demeure inférieure aux besoins de consommation locale, ce qui explique la grande importation de la farine de maïs pour combler le déficit. Le riz vient en troisième position en termes d’importance dans l’alimentation des ménages et est plus consommé dans les grandes villes. Le haricot est généralement utilisé comme aliment d’accompagnement et se mange tant dans les milieux urbains que ruraux. L’huile de palme est utilisée dans la préparation des aliments, elle est plus consommée par les ménages pauvres. Le maïs, le manioc, le riz et le haricot sont vendus sur presque tous les grands marchés des provinces de la partie Est du pays. Le prix de carburant (essence), à laquelle s’ajoute l’état des infrastructures routières qui relient les zones rurales de production aux grands marchés de consommation se complètent à d’autres facteurs multiples qui peuvent influencer les prix des denrées dans l’Est du pays.