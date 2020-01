République Démocratique du Congo - Assistance en abris du HCR en 2019

En 2019, le HCR a fourni une assistance en abris à 23.448 ménages en RDC

4.590 ménages réfugiés

18.858 ménages déplacés internes

Budget abris total 7,4 millions US$

LE CONTEXTE DE 2019: L’année 2019 a été marquée par de nouvelles arrivées de réfugiés sud-soudanais en provinces du Haut-Uele et de l’Ituri en RDC, ayant créé des besoins additionnels en abris, et conduit à l’établissement du nouveau site de Bele en Province du Haut Uele. La relocalisation des réfugiés vers Bele aide à la décongestion du site de Meri. De plus, les réfugiés sont relocalisés en dehors des zones frontalières peu sécurisées.

Depuis mai 2019, une résurgence de violence en provinces de l’Ituri et du Nord Kivu ont mené à de nouveaux déplacements internes massifs. Cela a augmenté d’avantage les besoins urgents en abris. Le HCR a contribué à l’ouverture du nouveau site de déplacement de Kigonze à Bunia (Province de l’Ituri) pour décongestionner d’autres sites surpeuplés, et a déployé des moyens significatifs pour fournir des abris aux déplacés et retournés. Le HCR a déclaré une urgence L3 interne pour le Nord Kivu, le Sud Kivu et l’Ituri en novembre 2019, car plus de deux millions de nouveaux déplacements y ont eu lieu les 18 derniers mois. Cette déclaration a initié une augmentation des mesures de réponse.

A la fin 2018 et en 2019, plus de 43.000 personnes, dont des réfugiés congolais, ont été expulsés d’Angola, créant des besoins en abris dans le Kasaï. Depuis août 2019, ces besoins sont accentués par le retour spontané de milliers de réfugiés congolais depuis l’Angola. Ces mouvements de réfugiés, de déplacés internes, de retournés et de rapatriés à la fin 2018 et en 2019 ont créé une plus grande demande en abris. Le HCR et ses partenaires ont mené une réponse à ces besoins en 2019, qui continuera en 2020