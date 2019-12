République démocratique du Congo: Aperçu des besoins humanitaires (decembre 2019)

Résumé des besoins humanitaires

POPULATION TOTALE

99,9M

PERSONNES DANS LE BESOIN

15,6M

Contexte et impact de la crise

La République Démocratique du Congo (RDC) demeure confrontée à une crise humanitaire aigüe et complexe. Alors que l'ampleur de la violence a diminué avec des améliorations significatives observées en particulier dans les Kasaïs et au Tanganyika et des élections qui ont marqué le premier transfert de pouvoir pacifique dans l’histoire du pays, les conflits armés se sont intensifiés dans d’autres régions, notamment en Ituri et dans les Kivus.

Ces conflits violents et le manque de protection des populations, associés à des niveaux élevés de pauvreté chronique, des déficiences structurelles persistantes et des défis liés à la gouvernance politique et économique du pays, ont aggravé les besoins humanitaires dans de nombreuses régions. En conséquence 15,6 millions de personnes ont besoin d’une assistance humanitaire.

Les conflits armés et les catastrophes naturelles continuent en effet de provoquer des mouvements de population massifs principalement dans l’est du pays. La RDC abrite aujourd’hui la plus grande population de déplacés internes en Afrique avec 5,01 millions de personnes déplacées.

Le pays accueille également 538 000 réfugiés des pays voisins. La RDC est également le deuxième pays au monde au regard du nombre de personnes en insécurité alimentaire aigüe avec 15,6 millions de personnes affectées alors que 4,7 millions de personnes souffrent de malnutrition aiguë.

La forte prévalence des maladies à potentiel épidémique contribue également à la complexité et à la gravité de la situation humanitaire en RDC, dans un contexte de développement où l’accès aux services et infrastructures de base (soins, eau, hygiène, assainissement, routes, électricité, etc.) est déjà très limité. La RDC connait actuellement la pire épidémie de rougeole de son histoire avec près de 270 000 cas enregistrés entre janvier et mi-novembre 2019, dont plus de 5 000 décès – majoritairement des enfants. Les épidémies de choléra et paludisme sont également des défis humanitaires importants. La moyenne des cas de choléra notifiés par semaine sur les trois dernières années demeure largement au-delà du seuil épidémique. Ces maladies entraînent une morbidité et une mortalité accrue chez les populations vulnérables notamment les enfants, les femmes, les populations vivant dans des zones enclavées avec un faible accès aux soins et les populations affectées par des mouvements de population.