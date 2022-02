République Démocratique du Congo: Aperçu des Besoins et Plan de Réponse Humanitaire 2022 en un clin d'oeil (février 2022)

Aperçu des besoins humanitaires

La République Démocratique du Congo (RDC) demeure l’une des crises humanitaires les plus complexes et prolongées dans le monde. Cette crise se caractérise par cinq impacts humanitaires principaux : les mouvements de population, l’insécurité alimentaire aiguë, la malnutrition aiguë, les épidémies et les problématiques de protection.

En 2021, les conflits armés et les catastrophes naturelles ont continué à provoquer des mouvements de population importants dans l’est du pays et des incidents de protection. L’accès aux services de base de qualité reste très limité, les politiques publiques de développement et de protection sociale à l’attention des plus vulnérables sont insuffisantes et de profondes inégalités de genre demeurent à travers le pays.

L’aperçu des besoins humanitaires (HNO) est le résultat d'une analyse collective permettant d'estimer le nombre de personnes ayant besoin d'assistance humanitaire.

Le HNO établit que 27M de personnes auront besoin d’une assistance humanitaire en 2022, soit 7,4M de plus que l’année précédente. Cette augmentation s’explique par la détérioration de la situation humanitaire dans certaines zones et surtout par la hausse du nombre de personnes en insécurité alimentaire aiguë, particulièrement à l’est du pays (Ituri, Nord-Kivu, Sud-Kivu et Tanganyika) et dans la région du Kasaï.