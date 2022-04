République démocratique du Congo: Aperçu de l’accès humanitaire en RDC – développements clés février 2022

DÉVELOPPEMENTS NIVEAU NATIONAL

Depuis le début de l’année 2022, 41 incidents sécuritaires affectant directement les personnels ou biens humanitaires ont été notifiés. Quatre travailleurs humanitaires ont été tués, six enlevés, un blessé. Les incidents sécuritaires rapportés incluent des actes de violence commises par des groupes armés et ceux de nature criminelle. Les complications pour obtenir des documents administratifs continuent d’être notifiés. Une quarantaine d’ONG internationales étaient en attente de leurs Arrêtés Interministériels à la fin du mois de février. Dix ONG(national et international) en ont obtenu au courant du mois de février 2022. Ce document permet aux organisations humanitaires internationales et nationales de bénéficier de facilités administratives, techniques et financières nécessaires pour un bon déroulement des interventions humanitaires. La note circulaire N°06/DCM/DG/322 /O22 du 17 février 2022 a modifié certaines restrictions de mouvement en lien avec le COVID-19. A I’entrée du territoire national et pour les déplacements à l'intérieur du pays, les personnes complètement vaccinés ne sont plus soumis à I’obligation d'un Test PCR COVID-l9. Avec le nouveau programme de vols UNHAS a supprimé plusieurs itinéraires, notamment Kinshasa-Kananga-Goma ainsi que des vols vers Tshikapa, Mbuji Mayi ou vers les Hauts-Plateaux de Fizi, Mwenga et d’Uvira. Par consequent l’accès à certaines zones affectées s’est compliqué. Profitant de la visite d’une délégation de haut niveau des Nations Unies en RDC et à l’occasion du lancement du plan de réponse humanitaire en février 2022, la communauté humanitaire a plaidé pour une accéèleration des procedures administratives et un renforcement de la protection du personnel humanitaire.