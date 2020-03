Réponse à l’épidemie de Covid-19 note d’orientation stratégique du cluster WASH en République Démocratique du Congo

1. INTRODUCTION

L’épidémie de maladie à coronavirus (COVID-19) a été déclarée « urgence de santé publique de portée internationale » (USPPI), et le virus touche désormais de nombreux pays et territoires. Bien que beaucoup d’inconnues subsistent concernant le virus à l’origine de la COVID-19, nous savons que celuici se transmet par contact direct avec les gouttelettes respiratoires produites par une personne infectée (lorsque celle-ci tousse ou éternue). Une personne peut également être infectée si elle est en contact avec des surfaces contaminées ou si elle se touche le visage (par exemple, les yeux, le nez ou la bouche) avec les mains salles/contamines. Tandis que la COVID-19 continue de se propager en République Démocratique du Congo (RDC), il est essentiel que le cluster WASH prend des mesures visant à éviter la transmission du virus et à réduire les impacts de l’épidémie, et qu’elles soutiennent les mesures de lutte contre celle-ci en RDC.

Les engagements du cluster et les normes et standards établis au niveau national et les directives édictées au niveau du Global Cluster WASH permettront de soutenir cette note d’orientation stratégique qui s’avère particulièrement importante. Il est nécessaire de prendre des précautions pour éviter la propagation éventuelle de la COVID-19 surtout dans les formations sanitaires, les postes d’entrée, les lieux publics fréquentés, les écoles et sur les sites des déplacés. Cependant, il faut également renforcer la collaboration intersectorielle avec la santé, la nutrition, la communication pour le développement (C4D) pour adresser de manière cohérente la réponse WASH à l’épidémie de COVID 19. La collaboration avec l’éducation (WASH in school), dans le cas des écoles qui restent ouverts est aussi important. N’oublions pas que la maladie à coronavirus n’opère aucune distinction fondée sur la nationalité, l’ethnie, le handicap, l’âge ou le genre. Il faut considérer les groupes plus vulnérables : retournées, déplacés, refugies, personnes et enfant avec conditions de salut déjà faible (malnutris, HIV, âge, etc.). Aussi considérer que l’épidémie a des conséquences sur les conditions socio-économique, la sécurité alimentaire et sur la protection 9augmentation de la vulnérabilité des femmes et des filles,

GBV, etc.) Cette note sera révisée au fur et à mesure que les connaissances le prouveront, mais aussi l’ampleur de l’épidémie. Les acteurs doivent se coordonner et se former davantage, tirer profit des expériences réussies et documenter vos interventions pour une meilleure gestion des connaissances.

2. Objectifs stratégiques du cluster

L’objectif du présent document est de fournir des orientations claires et concrètes qui permettront aux acteurs du cluster WASH de la conduite à tenir pour une intervention WASH efficace face à l’épidémie de COVID 19 en RDC.

3. Les axes d’intervention prioritaires

3.1. Le renforcement de la coordination Les activités porteront à renforcer la coordination au niveau national et provincial autour de l’épidémie COVID-19 à travers :