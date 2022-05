Réaction de l'IRC à l'attaque armée contre des véhicules de l'IRC au Nord-Kivu, RDC

Goma, RDC, May 13, 2022 — Le 11 mai 2022, dans le village de Kimoka, au Nord-Kivu, en RDC, deux véhicules de l'International Rescue Committee (IRC) revenant de sites de projets IRC ont été attaqués par des hommes armés. Le conducteur de l'un des véhicules a été touché par balle et le conducteur et un collègue du second véhicule ont été pris par les hommes armés.

Kate Moger, directrice régionale de l'IRC pour les Grands Lacs, a déclaré,

"La plupart des membres du personnel de l'IRC ont pu s'échapper et notre collègue blessé se rétablit à l'hôpital. On ignore toujours où se trouvent les collègues kidnappés. L'IRC travaille avec les autorités pour les localiser le plus rapidement possible et nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour nous assurer que notre équipe est en sécurité et soutenue pendant qu'elle fait face à cette situation traumatisante.

"Cet incident est un nouveau rappel des risques auxquels les travailleurs humanitaires sont exposés chaque jour et de la violence dont la population de la RDC est témoin depuis de nombreuses années. L'IRC a suspendu ses opérations dans la région et appelle la communauté internationale à continuer de plaider pour la stabilité et la paix."

L'IRC travaille en RDC depuis 1996, fournissant une assistance d'urgence et une aide humanitaire aux personnes touchées par la violence et déracinées de leurs foyers. Alors que le pays s'efforce de se remettre de décennies de conflit et d'épidémies généralisées, l'IRC concentre ses efforts au Nord-Kivu, au Sud-Kivu, en Ituri, au Tanganyika et dans la ville de Kinshasa en fournissant des soins de santé, de l'eau, des installations sanitaires, des services de protection et des fournitures d'urgence à des centaines de milliers de personnes dans l'est et le centre du Congo.