Quatrième réunion intermissions des chefs de la composante Police des Nations unies à Kigali

UNPOL NOUKO Gweny Ange

Kigali, 24 Mai 2019 : Du 22 au 24 s’est tenue à KIGALI au Rwanda, la quatrième réunion intermissions des Chefs de Composantes Police des Nations Unies. Cinq missions des Nations Unies, dont la MONUSCO, UNAMID, UMISS, UNISFA & UNSOM, le SPC (Standard Capacity Police-Structure de renforcement des capacités des Missions de Police sur le terrain) ainsi que la Division Police du Département de Maintien de la Paix ont pris part à cette retraite. Elle était présidée par le Conseiller Police du Secrétaire Général des Nations Unies, Chef de la Division Police à New York, en présence du Commissaire Général de la Police Nationale Rwandaise.

Au cours des deux premiers jours, après une mise à jour des recommandations de la 3e Retraite d’intermission qui s’est révélée satisfaisante, les différentes délégations ont présenté leur mission et les activités, notamment la mise en œuvre et les réalisations du mandat, l’évaluation de la performance, l’environnement opérationnel et les défis, les meilleures pratiques, les priorités stratégiques et voies à suivre.

Dans un format interactif et d’apprentissage entre pairs, les délégués ont échangé leurs expériences sur les défis propres aux missions et sur les moyens de les résoudre.

Relativement à la politique de tolérance zéro en matière d’Exploitations et d’Abus Sexuels, les délégués ont échangé leurs points de vue et meilleures pratiques, à la suite d'un exposé de la Police MONUSCO sur le devoir de vigilance, les loisirs du personnel et les mesures préventives d’Exploitations et d’Abus Sexuels.

Le troisième jour a été consacré aux travaux en commission desquels, des résolutions ont été adoptés, dont notamment la nécessité de créer un environnement propice au déploiement d'Officiers féminins en mission pour parvenir à la parité des sexes. D’autres résolutions ont été adoptées sur la protection des civils, le renforcement des capacités des Polices locales mais aussi sur les mécanismes d’évaluation des performances des Officiers déployés dans les missions.

Le Conseiller Police du Secrétaire Général des Nations Unies, Chef de la Division Police Luis CARRILHO, lors de la clôture de cette retraite, a exprimé l’infinie gratitude de la Division Police à l’endroit de la Police Nationale Rwandaise, quant à l’organisation en relation avec la Police MONUSCO de cet évènement. Visites des académies de Police Rwandaise et le mémorial du génocide de Kigali, diner et autres appuis logistiques ont été offerts par la Police Nationale Rwandaise.

La retraite s’est achevée dans une ambiance conviviale par des échanges amicaux et fraternels, pour le prochain rendez-vous, qui sera confirmé par la Division Police.