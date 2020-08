Projet « Un Monde Sans Faim » et lutte contre le coronavirus en RDC : Organisation d’une campagne de sensibilisation

Kinshasa, le 12 août 2020 (caritasdev.cd) : La Caritas Congo Asbl, en partenariat avec les Caritas diocésaines Molegbe et Budjala, dans le Nord-ouest de la RDC, a organisé une campagne de sensibilisation et de formation des Relais Communautaires ou Reco dans les Zones et les Aires de Santé situées dans la partie Nord et Sud de l’Ubangi. Cette activité s’est inscrite dans le cadre de la mise en œuvre du projet « Un Monde Sans Faim » aux Diocèses de Molegbe et de Budjala. Ce projet, dont la coordination est assurée par le Service de Promotion de Développement (SPD) de la Caritas Congo Asbl, a une durée de cinq ans, allant de 2018 à 2022. En tout, 89 personnes ont été formées et outillées lors de cette activité menée en vue de former des Reco qui a leur tour était chargés de sensibiliser les populations au niveau de leurs villages sur la Covid-19, rapporte caritasdev.cd

Les cérémonies du lancement de cette campagne de sensibilisation contre le coronavirus se sont déroulées dans 4 centres de formation, à savoir : Gemena, Budjala, Gbadolite et Libenge. Les Médecins chefs de Zones de Gbadolite, Gemena, Libenge ont abordé lors de cette formation l’historique de la pandémie et ses conséquences. Ce volet de la formation a été suivi par les membres des comités locaux de la riposte contre la Covid-19.

Politique gouvernementale de la riposte et son système sanitaire

Les formateurs ont également parlé de la politique gouvernementale de la riposte et du système sanitaire de cette dernière. L’autre sujet abordé a porté sur le programme de la formation et de sensibilisation contre la Covid-19.

Par ailleurs, le rapport du Diocèse de Molegbe, parvenu à caritasdev.cd, signale que cette campagne a commencé dans la ville de Gemena, pour se poursuivre à Gbadolite et à Libenge. L’activité a pris fin à Zongo, au nord et au sud de l’Ubangi.

Distribution assurée: seaux de lave-mains avec savon liquide, cache-nez, Thermo flash, mégaphones

Les dates du lancement de la campagne ont été les suivantes : le mardi 07 juillet 2020 à Gemena, le vendredi 10 juillet à Budjala, le mercredi 15 juillet à Gbadolite et le vendredi 24 juillet à Libenge. Cet événement est intervenu à chaque endroit en présence des autorités du Gouvernement provincial, des Médecins chefs de Zone de santé, des membres de l’équipe de mise en œuvre du projet « Monde Sans Faim », des journalistes, etc.

Ont été distribués aux paroisses, aux communautés religieuses et aux bureaux administratifs 250 seaux de lave-mains avec savon liquide, 1.500 cache-nez, 8 thermo flash ainsi que 40 mégaphones. Toute cette assistance a été aussi donnée aux hôpitaux de référence, aux dispensaires et centres de santé, aux Universités et écoles secondaires.

A cette occasion, au nom de Son Excellence Mgr Dominique Bulamatari, Evêque de Molegbe, se trouvant à Kinshasa depuis mars 2020, monsieur l’Abbé Egide de la Croix Mbimba Mokumbu, Coordonnateur de la Caritas Molegbe, a lu le mot de bienvenue et de remerciements destiné aux invités et aux participants réunis pour cette formation et cette sensibilisation ayant marqué la campagne. A Budjala, le lancement a eu lieu en présence de l’ Abbé chancelier et de l’administrateur du territoire.

Quant à monsieur Sylvain Katanga, Représentant de la Caritas Congo Asbl et Coordinateur du Projet « Un Monde Sans Faim », et qui est basé à Gemena, il a présenté le contexte de l’activité concernant la campagne. Ceci dans la politique même du projet.

Projet financé par Caritas Allemagne au profit de 5.000 familles paysannes

Le projet « Monde Sans Faim » est financé par le Gouvernement allemand à travers la Caritas Allemagne, dans les Provinces du Nord et du Sud-Ubangi en RD. Congo.

Son objectif spécifique est d’augmenter le revenu et d’améliorer de manière durable la situation alimentaire de 5.000 familles de paysans vivant dans lesdites provinces.

Paris Mona