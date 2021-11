Projet Intégré Nutrition-Santé au Nord & Sud-Kivu : la dynamique communautaire et un paquet intégré pour les enfants malnutris déjà mis en place

Bukavu, le 04 novembre 2021 (caritasdev.cd) : les soins de santé primaire, la nutrition et sécurité alimentaire, ainsi que l’Eau-Hygiène-Assainissement sont les trois composantes du Projet Intégré Nutrition-Santé (PINS) que pilote Caritas Congo Asbl depuis le mois de juin 2021 dans les Zones de Santé de Kalehe au Sud-Kivu et Kirotshe au Nord-Kivu. Sa mise en œuvre est réalisée par trois de ses Organisations partenaires. Il s’agit de la Caritas-Développent Goma, du Bureau Diocésain des Œuvres Médicales (BDOM) Bukavu et du Transcultural Psychosocial Organisation (TPO).Ce projet consiste à une Intégration de l’approche communautaire et multisectorielle dans la lutte contre la Malnutrition et la promotion de la santé dans 16 Aires de Santé dont 10 à Kalehe et 6 à Kirotshe. Le PINS comprend trois domaines d’intervention : les Soins de Santé Primaires (mis en œuvre par le BDOM Bukavu à Kalehe et par Caritas-Développement Goma à Kirotshe), la Nutrition et sécurité alimentaire ainsi que l’Eau, hygiène et assainissement (EHA) (mis en œuvre par TPO à Kalehe et par Caritas Développement Goma à Kirotshe).Au-delà du démarrage effectif du PINS, deux activités majeures ont été réalisées au cours de trois derniers mois, Il s’agit de la mise en place de la dynamique communautaire et l’organisation des formations à l’intention des prestataires de santé ainsi que des Relais Communautaires (RECO).

Dans l’ensemble, TPO et Caritas-Développement Goma ont mis en place la dynamique communautaire dans les 16 Aires de Santé ciblées par le projet. Les Cellules d'animation communautaire, les organisations à base communautaire ainsi que les Relais Communautaires sont connus et collaborent dans la mise en œuvre des activités du PINS dans les deux Zones de Santé.

Présentation des activités de la Nutrition à Accise Communautaire dans les Aires de Santé

Des activités réalisées, après le lancement officiel du PINS dans la Zone de Santé de Kirotshe par l’Autorité territoriale et la DPS en juillet 2021, il y a lieu de citer la conclusion d’une convention de partenariat entre la Zone de Santé de Kirotshe et Caritas-Développement Goma. Une mission de facilitation de l’organisation communautaire dans les 31 villages de 6 aires de santé ciblées par le PINS dans la zone de santé de Kirotshe s’est effectuée du 28 juillet au 04 août 2021. Par ailleurs, l’achat et la reprographie des outils de collecte de données pour les activités du projet ainsi qu’une mission d’évaluation des besoins de réhabilitation des services de pédiatrie, gynécologie et le bloc opératoire ont été réalisés.

Il sied de relever à l’actif de la Caritas-Développement Goma que, pour une bonne mise en œuvre de la Nutrition à Accise Communautaire (NAC), l’organisation de la communauté visant à créer une dynamique communautaire contre la malnutrition a été faite. Le contact avec les Autorités locales et les réunions pour sensibiliser toutes les composantes qui ont les rôles à jouer dans la lutte contre la malnutrition ont été organisés dans tous les villages de 6 Aires de Santé ciblées par le PINS. L’organisation communautaire a abouti à la mise en place des CAC et des CODESA, à l’élection des RECO ainsi qu’à la présentation des activités de la NAC dans les 6 Aires de Santé en insistant sur les critères d’éligibilité de chaque membre de la communauté qui participera directement dans la mise en œuvre des activités de la NAC. 6 Unités Thérapeutiques ambulatoires (UNTA) et 1 Unité Thérapeutique Intensive sont fonctionnelles dans la zone de sante de Kirotshe.

Des Structures de santé offrent un paquet intégré pour les enfants malnutris

Transcultural Psychosocial Organisation (TPO) / RDC s’est investie pour sa part dans des activités de nutrition et l’eau, hygiène et assainissement. Ainsi, malgré la situation de la Covid 19 dans le pays en général et dans la province du Sud-Kivu en particulier, l’organisation des discussions communautaires sur les bonnes pratiques de nutrition et de santé et l’organisation des démonstrations culinaires pour la vulgarisation des recettes locales améliorées étaient réalisées dans le respect minimal des mesures barrières édictées par les autorités sanitaires et politico-administratives.

Ainsi, par exemple, la dynamique communautaire (NAC) basée sur la fenêtre d’opportunité des 1.000 premiers jours est mise en place et fonctionnelle dans les 95 Villages de 10 Aires de Santé dans la Zone de Santé de Kalehe. 16 Structures offrent un paquet intégré (PCIMA, CPN, CPON, CPS, ANJE) en faveur de 10.706 enfants de 0 à 23 mois, 1.404 enfants malnutris, 11.269 FEFA.

En outre, la disponibilité et l’accès aux produits alimentaires diversifiés et de bonne qualité est accrue dans 80% des ménages appuyés ayant des enfants de 0 à 23 mois.

Et, 1.033 ménages ayant des enfants de 0 à 23 mois bénéficient de l'appui agro-pastorale (semences maraichères et vivrières, outils aratoires, ainsi que des géniteurs de petit bétail) pour l'amélioration des moyens de subsistance dans la zone d'intervention du projet.

Des champs communautaires dans les aires de santé sont en train d’être emblavés pour booster la sécurité alimentaire de la population dans la zone de santé de Kitotshe et de Kalehe.

Vers l'opérationnalisation de la mutuelle de santé

Gestionnaire du volet « Soins de Santé Primaires » dans la zone de santé de Kalehe , le BDOM Bukavu, s’est activé quant à lui dans la planification et la prise de contact afin d’asseoir les bases des activités de Soins de Santé Primaires. En préparation de l’opérationnalisation des adhésions dans la mutuelle de santé, des rencontres avec le Réseau des Mutuelles de Santé du Congo « REMUSACO » pour harmoniser les vues sur les adhésions que le projet va subventionner ont été faites. Les échanges ont abouti à une proposition d’un Avis de Non Objection adressé à Caritas Congo Asbl en vue d’obtenir les orientations du bailleur de fonds pour une mise en œuvre efficiente des activités de la mutuelle de santé.

Les formations ont été mises au premier plan dans le but d’outiller les prestataires qui mettront les connaissances acquises au profit de leurs structures durant l’exécution du projet. Pour ce faire, un programme entre le BDOM Bukavu et la Division Provinciale de la Santé (DPS) du Sud-Kivu a été fait et l’organisation de la formation des prestataires en gestion financière et en management des Soins de Santé Primaires a été effective.

