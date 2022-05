Programme Alimentaire Mondial en RDC 2021 Rapport annuel du pays - 2021 Faits saillants

2021 faits saillants

La République démocratique du Congo (RDC) est la plus grande urgence alimentaire au monde, avec 27 millions de personnes - 26 % de sa population - en situation d'insécurité alimentaire aiguë.

La RDC souffre une crise humanitaire prolongée, aggravée par la persistance et l'élargissement du conflit armé, une grave insécurité alimentaire, une mauvaise alimentation, des épidémies et le changement climatique.

Les civils sont confrontés à des violations de leurs droits à la propriété, à la liberté et à l'intégrité physique.

La prévalence de la violence sexuelle et sexiste, en particulier la violence domestique contre les femmes et les filles, est alarmante.

