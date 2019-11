Profilage des personnes déplacées dans leur propre pays, 17 octobre 2019

CONTEXTE

En date du 17 et 18 octobre 2019, le HCR avec l’appui des partenaires AVSI et CNR, a mené une activité de profilage couplée à l’évaluation des abris pour les personnes déplacées internes (PDIs) à Fizi centre, en territoire et zone de santé de FIZI.

Depuis le mois de février 2019, on a assisté à un regain de violences intercommunautaires dans les à la limite des Hauts-plateaux de Fizi, Itombwe/Mwenga et Uvira, occasionnant de conséquences considérables sur le plan sécuritaire, humanitaire et le mouvement de la population.

Cependant, au début du mois de septembre 2019, la situation s’est à nouveau détériorée, caractérisée par des affrontements entre les milices de la coalition (Nyindu, Bembe, Fuliru) contre le groupe d’auto-défense Banyamulenge (Twagwineho), et des violations graves des droits de l’homme, annihilant tous les efforts de recherche de paix menés jusqu’ici et provoquant un mouvement de la population important sur les axes Fizi centre-Mukera-Abala-Kilicha-Mulima-Minembwe-Mikenge. Les PDIs qui sont arrivées à Fizi centre, ont été accueillis en majorité dans les structures communautaires.

Faisant référence à cette situation, il a été décidé de conduire l’exercice de profilage en faveur de PDIs qui se trouvent à Fizi centre, complété par une évaluation des besoins en abris, avec comme objectifs: obtenir des estimations fiables et désagrégées des PDIs vivant à Fizi centre, connaitre leur profile démographique, ressortir leurs besoins spécifiques et le degré de vulnérabilité en abris et enfin mettre ces chiffres à la disposition de la communauté humanitaire pour le plaidoyer et l’assistance en leur faveur.