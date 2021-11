Prise en compte des Personnes Handicapées dans la réponse humanitaire en RDC - Enquête CAP multisectorielle couplée avec les Questions du Washington Group

1. INTRODUCTION

Depuis le milieu des années 1990, la République Démocratique du Congo (RDC) s’est enlisée dans une série de crises humanitaires chroniques entrainant régulièrement d’importants mouvements de population. Ces crises aux origines à la fois humaines (violences armées, conflits politiques ou interethniques) et naturelles (catastrophes naturelles, épidémies) ont entrainé une accélération de l’augmentation des besoins d’assistance aux communautés et par conséquent une dégradation considérable de la situation humanitaire. Cette situation est d’autant plus exacerbée pour les populations les plus vulnérables qui sont généralement les personnes âgées, les femmes enceintes/allaitantes, les enfants de moins de cinq ans et les personnes handicapées. Au niveau mondial, l’OMS estime que 15% des personnes vivent avec un handicap, et que cette proportion augmente en situation de crise . Ainsi, la RDC n’échappe pas à ce constat et les prévalences sur les zones de crises doivent être attendues comme supérieures au seuil global de 15%.

Pour autant, force est de constater que l’aide humanitaire ne tient pas toujours compte des besoins particuliers des personnes handicapées quand bien même un cadre légal existe, comme la Convention Relative aux Droits des Personnes Handicapées (CDPH), ratifié par la RDC le 30 septembre 2015. Ainsi, l’article 11 de la CDPH stipule que les États parties doivent assurer la protection et la sûreté des personnes handicapées dans la situation de risque, y compris les conflits armés, les crises humanitaires et les catastrophes naturelles. Ce décalage entre les normes internationales et la réalité sur place s’explique notamment par un manque de connaissances au niveau des partenaires techniques et financiers mais aussi par l’absence de données fiables et ventilées.

La RDC ne fait pas figure d’exception, avec très peu de données fiables existantes et encore moins de données désagrégées par type de handicap.

Aussi, Handicap International (HI) intervient depuis plusieurs années dans le pays et a pour objectif de favoriser et consolider l’accès à l'assistance humanitaire et la participation des personnes les plus vulnérables dans la planification et la mise en œuvre de la réponse humanitaire à travers le projet « Appui aux acteurs humanitaires pour une réponse humanitaire inclusive en RDC ». C’est dans la lignée de ce projet qu’HI a réalisé une étude Connaissances, Attitudes et Pratiques (CAP) en RDC dans les hubs de Kalemie, Bukavu, Goma, Kananga et la ville de Kinshasa.

Cette étude vise à produire des données quantitatives et ventilées (handicap, âge et sexe) sur les différents types de difficultés fonctionnelles, mais également à documenter les barrières et facilitateurs d'accès et de participation des personnes handicapées à la réponse humanitaire en RDC dans le but de contribuer à leur meilleure prise en compte dans les planifications humanitaires, les projets et programmes humanitaires conformément aux Objectifs du Développement Durable. Elle s’inscrit dans la logique de la Convention des Droits Des Personnes Handicapées à travers son article 31 portant sur la nécessité pour les États de procéder à la collecte inclusive de données à tous les niveaux.

L’objectif général de cette étude est de disposer de données factuelles et fiables sur les barrières et facilitateurs d'accès et de participation des personnes handicapées à la réponse humanitaire en RDC Plus spécifiquement, il s’agit de :