Près de 6.000 réfugiés congolais rapatriés après près de 5 ans d’exil en Zambie - HCR

L’Agence des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) et les autorités zambiennes ont annoncé, mardi, la poursuite des opérations de rapatriement « volontaire » de quelque 6.000 réfugiés congolais qui avaient trouvé refuge depuis cinq ans en Zambie pour échapper aux violences en République démocratique du Congo (RDC).

Selon le Haut-Commissariat de l’ONU pour les réfugiés (HCR), le rapatriement volontaire des réfugiés de la colonie de Mantapala dans la province de Luapula vers Pweto dans la province du Haut-Katanga en RDC a commencé en décembre 2021. Les réfugiés ont été transportés en bus par convois hebdomadaires d’environ 600 personnes jusqu’au poste frontière de Lunkinda.

Plus de 11 000 réfugiés congolais sont enregistrés pour retourner en RDC d’ici fin 2022, suite à la déclaration d’une amélioration de la sécurité dans certaines zones de la province du Haut-Katanga. « Alors que certaines parties du pays restent très peu sûres, d’autres régions comme le Haut-Katanga sont stables, ce qui permet les retours », a déclaré lors d’une conférence de presse à Genève, Boris Cheshirkov, porte-parole du HCR.

Des réfugiés ayant fui les violences dans certaines parties du sud-est de la RDC en 2017

Ces réfugiés avaient été déplacés suite à des affrontements inter-ethniques ainsi qu’à des combats entre les forces de sécurité congolaises et des milices dans certaines parties du sud-est de la RDC en 2017.

Le rapatriement volontaire, qui se poursuivra cette année, s’inscrit dans la continuité de l’accord tripartite signé en 2006 par le HCR et les gouvernements de la Zambie et de la RDC. « Les réfugiés ont exprimé leur joie de rentrer chez eux et sont impatients de retrouver leur famille et leurs amis et de recommencer leur vie », a ajouté M. Cheshirkov.

Dans un centre de transit du HCR à Pweto (RDC), où les rapatriés sont hébergés pendant deux jours, les autorités congolaises délivrent des documents, notamment des certificats de naissance pour les nouveau-nés et des certificats scolaires, afin de leur permettre de s’intégrer rapidement et d’accéder aux services. Le partenaire du HCR dans le domaine de la santé effectue également des examens médicaux et les personnes ayant des besoins spécifiques reçoivent un traitement de base.

Près de 60.000 réfugiés congolais sur les 95.000 en Zambie

Les rapatriés reçoivent également une aide en espèces pour couvrir les dépenses de base à leur arrivée chez eux. Cette aide couvre le transport jusqu’à leur destination, les articles d’hygiène et de ménage, ainsi que l’aide au loyer initial.

En fonction de la taille de la famille, les rapatriés reçoivent également un mois d’approvisionnement en légumes secs, en farine de maïs, en huile et en sel. Une aide supplémentaire à la réintégration, telle que l’aide à l’inscription des enfants à l’école, est également fournie.

La Zambie, l’un des neuf pays limitrophes de la RDC accueille quelque 95.000 réfugiés, demandeurs d’asile et anciens réfugiés. Parmi eux, 60.000 en provenance de la RDC, selon les chiffres officiels des Nations Unies. Dans ce lot, plus de 18.000 Congolais ont vécu dans le camp de Mantapala, en Zambie.

Près d’un million de réfugiés congolais sont encore accueillis dans les pays voisins. Selon le HCR, des millions de réfugiés rêvent de rentrer chez eux en sécurité et dans la dignité. « Le rapatriement volontaire nécessite un engagement total du pays d’origine pour aider à la réintégration de sa propre population et le soutien continu de la communauté internationale », a fait valoir le porte-parole du HCR.