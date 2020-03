Premier cas de COVID-19 confirmé en République Démocratique du Congo

KINSHASA, 10 mars 2020 - Le Ministre de la Santé publique de la République Démocratique du Congo (RDC), le Dr Eteni Longondo, a notifié le premier cas de COVID-19 dans le pays. Il a déclaré que des tests effectués ce mardi par l'Institut National de Recherche Biomédicale (INRB) ont révélé qu'un ressortissant Congolais a été testé positif au nouveau coronavirus. La transmission aurait eu lieu à l'étranger. Le patient est récemment revenu de la France le 08 mars 2020, son pays de résidence.

La RDC est l'un des dix pays africains à avoir confirmé un cas de COVID-19. Les autres pays sont: l'Algérie, le Burkina Faso, le Cameroun, l'Égypte, le Maroc, le Nigéria, l'Afrique du Sud, le Togo et la Tunisie. Cela survient alors que la dixième et plus grande épidémie d'Ebola dans le pays est en train d’être maitrisée. En effet aucun nouveau cas confirmé n’a été détecté au cours des 21 derniers jours.

‘‘Alors que la RDC semble sur le point de mettre fin à sa pire épidémie d'Ebola sur son sol, c’est si triste d'apprendre que le nouveau coronavirus menace la santé de ses citoyens,’’ a déclaré le Dr Matshidiso Moeti, Directrice régionale de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) pour l'Afrique. ‘‘Cependant, des efforts de préparation qui étaient mis en place pendant la 10ème épidémie de la maladie à virus Ebola peuvent aider le pays à répondre à COVID-19. L'OMS est là pour vous soutenir, tout comme nous continuons de le faire dans la riposte à Ebola.’’

L'OMS a déjà fourni un appui technique en terme d’équipements et matériels aux nombreux pays africains depuis que l'épidémie de COVID-19 a été déclarée ‘urgence de santé publique de portée internationale’. C’est le cas notamment des kits de tests de laboratoire fournis à l'INRB et à d'autres laboratoires nationaux ainsi qu'un renforcement des capacités des équipes d’intervention rapide. L'OMS appuie également la RDC dans la surveillance, le suivi des voyageurs en provenance des pays en épidémie et le renforcement de la détection des cas suspects aux principaux points d’entrée du pays.

Bien qu'il y ait encore beaucoup à apprendre sur le COVID-19, les populations peuvent observer des mesures individuelles et collectives simples et quotidiennes pour prévenir la maladie. Il s'agit entre autres de : se laver les mains régulièrement avec de l'eau et du savon; tousser dans un mouchoir ou dans le pli du coude, en veillant à jeter le mouchoir en toute sécurité dans une poubelle refermée par la suite; maintenir une distance sociale d'au moins un mètre, en particulier si cette personne tousse; éviter de toucher les yeux, le nez et la bouche; et consulter un médecin le plus tôt possible si une personne développe de la fièvre ou de la toux.