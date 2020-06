Pont humanitaire - COVID-19 « Il faut déconfiner l’aide humanitaire. »

Alors que de nombreux pays ont entamé leur déconfinement, Handicap International interpelle la communauté internationale sur l’urgence de multiplier les vols humanitaires, à l’heure où le trafic aérien international reste sporadique et menace les acheminements d’équipements et de personnels humanitaires. Les 7, 8 et 9 juin, trois vols humanitaires à destination de la République Démocratique du Congo ont décollé de Bruxelles, de Lyon et de Ostende, transportant 45 tonnes de matériels dans un pays où les crises chroniques menacent les populations.

Un contexte de crise sanitaire inédit : la nécessité de « déconfiner l’aide humanitaire »

« Après plus de deux mois d’arrêt des vols internationaux à cause de la pandémie de COVID-19, il y a un besoin urgent de reprendre l’acheminement de matériel et de personnel humanitaire vers les pays les plus vulnérables. Les restrictions de mouvements et les mesures de confinement ont aggravé les crises existantes pour les plus vulnérables.

Il faut maintenant déconfiner l’aide humanitaire le plus vite possible. » explique Manuel Patrouillard, directeur général de Handicap International.

Dans des pays où de nombreuses crises se superposent à celle du Covid-19, l’aide humanitaire est plus que jamais indispensable. Les ponts humanitaires doivent donc être développés et facilités afin d’envoyer aux pays dans le besoin des équipements et du personnel humanitaire pour faire face à l’épidémie et assurer la continuité des missions des ONGs comme Handicap International.

Le premier pont humanitaire européen mis en place depuis le 7 mai, avec le soutien du Réseau logistique humanitaire (RLH), de Bioport et de l’Union européenne, a été en ce sens une première vitale et nécessaire qui doit être soutenue et amplifiée. Au total une centaine de vols sont prévus pour une quarantaine de destinations dont la République Centrafricaine, le Burkina Faso, la RDC ou encore le Niger.

« Avec l’organisation de ce pont aérien vers l’Afrique, la mutualisation des moyens humanitaires prend une toute nouvelle dimension. Nous nous réjouissons que le Réseau logistique humanitaire (RLH) devienne un partenaire majeur de Bioport et de l’Aéroport de Lyon », témoigne Benoit Miribel, Président de Bioport.

45 tonnes d’équipements et 172 personnels humanitaires pour faire face à la multiplication des crises en RDC

Les 7, 8 et 9 juin trois vols humanitaires à destination de la RDC ont acheminé 45 tonnes d'équipements essentiels (matériel de protection, médicaments, équipements hospitaliers, etc.), avec à leur bord plus de 172 personnels humanitaires provenant de 30 organisations. Deux vols sont partis de Belgique pour couvrir l'Ouest et l'Est de la RDC et un vol a décollé de Lyon en France pour Kinshasa. Le Directeur général de Handicap International, Manuel Patrouillard a pris part au vol en partance de Bruxelles, dimanche 7 juin, aux côtés de Janez Lenarcic, Commissaire européen chargé de la gestion des crises et coordinateur de la réaction d’urgence de l’Union européenne, du ministre des affaires étrangères français, Jean-Yves Le Drian, de Frédéric Boyer, directeur des relations et opérations internationales de la Croix-Rouge française, et de Alexandre Giraud, directeur général de Solidarités International.

Particulièrement touchée par les épidémies (choléra, etc.), et les catastrophes naturelles, la RDC connait une multitude de crises qui s’entremêlent. Les populations de RDC font face à une pauvreté extrême, ayant des impacts considérables en termes de santé et d’accès aux soins, mais également sur les infrastructures de santé qui ne peuvent seules, répondre aux enjeux de l’épidémie de Covid-19. Suite à des décennies d’insécurité et d’instabilité dues aux conflits armés et aux violences intercommunautaires, le pays est par ailleurs soumis depuis 15 ans à une crise humanitaire majeure. On estime aujourd’hui que 15,6 millions de personnes ont actuellement besoin d'aide humanitaire en RDC, dont 8,6 millions d’enfants1 . « La République démocratique du Congo fait face à des crises multiples en raison de conflits, de l’extrême pauvreté, d’infrastructures de santé et d’hygiène défaillantes, etc. Les populations avec lesquelles nous sommes en contact sont particulièrement vulnérables.

Elles sont pauvres, en grande difficulté pour accéder aux soins, à l’hygiène et à la nourriture. Nous devons tout mettre en œuvre, et en premier lieu fournir le matériel et l’équipement nécessaire à nos équipes, pour à la fois protéger nos bénéficiaires et nos équipes de la pandémie de COVID-19. » rappelle Manuel Patrouillard, Directeur Général de Handicap International. Grâce à ces liaisons aériennes, les équipes de Handicap International peuvent continuer leurs actions en RDC, parmi lesquelles la formation des populations aux gestes barrières, notamment par l’implantation de stations de lavage de mains, la distribution de masques, de blouses, de gants et de savons, ou encore l’installation dans les centres de santé d’espaces de triage et d’isolement des personnes infectées par le COVID-19.

Handicap International

Handicap International est une association de solidarité internationale indépendante, qui intervient depuis 35 ans dans les situations de pauvreté et d’exclusion, de conflits et de catastrophes. Œuvrant aux côtés des personnes handicapées et vulnérabilisées, elle agit et témoigne pour répondre à leurs besoins essentiels et améliorer leurs conditions de vie. Elle s’engage à promouvoir le respect de leur dignité et de leurs droits fondamentaux. Depuis sa création en 1982, Handicap International a mis en place des programmes de développement dans plus de 60 pays et intervient dans de nombreuses situations d’urgence. Le réseau de 8 associations nationales (Allemagne, Belgique, Canada, États- Unis, France, Luxembourg, Royaume-Uni et Suisse) œuvre de manière constante à la mobilisation des ressources, à la cogestion des projets et au rayonnement des principes et actions de l’organisation. Handicap International est l’une des six associations fondatrices de la Campagne internationale pour interdire les mines (ICBL), colauréate du prix Nobel de la paix en 1997 et lauréate du Prix Conrad N. Hilton 2011. Handicap International agit et témoigne partout où « vivre debout » ne va pas de soi.

Bioport

Bioport est une association basée à l’Aéroport de Lyon qui depuis 25 ans gère des frets humanitaires à destination du monde entier et favorise l’insertion professionnelle par une logistique solidaire. Réseau logistique humanitaire (RLH) Le Réseau logistique humanitaire est constitué de 9 ONG membres dont ACTED, Action contre la faim, la Croix-Rouge française, Handicap International, Médecins du Monde, Oxfam, Plan International, Première Urgence Internationale, Solidarités International. Sa mission est de coordonner l'achat et le transport de matériel médical essentiel pour les opérations humanitaires