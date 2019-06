Points forts du projet: Assistance et production alimentaire et amélioration de la résilience des victimes des conflits armés et intercommunautaires du Grand Kasaï (10/07/2018 – 09/01/2019)

Distribution de 180 kg de semences maraîchères et de 22 500 outils aratoires (dont 9 000 houes, 4 500 râteaux, 4 500 bêches et 4 500 arrosoirs).

Mise en place d’un atelier de sensibilisation aux objectifs du projet au profit des 45 représentants de toutes les couches de la communauté locale (les autorités locales et coutumières, la société civile, les leaders des ONG/associations et les propriétaires de terres).

Formation de deux jours sur les techniques maraîchères au profit de 35 personnes, déplacées, retournées et familles hôtes, sur notamment: (i) l’installation, la conduite et la gestion d’un jardin; (ii) la confection des plates-bandes; (iii) la fertilisation d’un jardin; (iv) l’installation et les travaux d’entretien dans une pépinière; et (v) les problèmes phytosanitaires (avec une distribution de fiches explicatives).