Plus de 450 familles sinistrées déplacées et leurs familles d’accueil de Kibati reçoivent l’assistance en eau potable de Mercy Corps

Deux mois après l'éruption du volcan Nyiragongo, la population de Kibati dans le territoire de Nyiragongo, à une vingtaine de kilomètres de Goma, continue de souffrir d'un accès réduit à l'eau potable alors que la zone a connu un afflux de familles déplacées par l'éruption et que les cas de COVID continuent d'augmenter dans la province du Nord-Kivu. Pour éviter une crise sanitaire secondaire et garantir le respect des normes humanitaires minimales en matière d'approvisionnement en eau, Mercy Corps fournit une assistance temporaire en eau potable aux familles déplacées et leurs familles d’accueil en coordination avec les autorités et les autres acteurs humanitaires travaillant dans le domaine de l’eau et du sanitaire, ceci dans l’attente des solutions durables. Depuis la dernière semaine de juillet 2021, Mercy Corps fournit 30 mille litres d'eau potable à 450 familles à Kibati chaque jour. Des camions citernes remplissent, deux fois par jour, 3 bladders d’eau de 5 mille litres d’eau installés dans 2 sites de la zone de Kibati. Il s’agit d’une zone située au pied du volcan qui a été fortement endommagée par la lave du volcan. Plus de 1570 personnes y ont été déplacées suite à la coulée du Nyiragongo, la nuit du 22 mai 2021. Mercy Corps a pour objectif d'étendre cette assistance à 9 sites, d'ici septembre 2021.

L’évaluation des besoins menée dans la zone par Mercy Corps avec des ONG partenaires avait montré qu'il existait encore d'importants gaps en matière d'approvisionnement en eau. Mercy Corps a voulu répondre à ce besoin immédiat tout en recherchant des solutions permanentes pour réparer les infrastructures endommagées qui desservent les quartiers nord de la ville. Louise Tuyubaye, mère de deux enfants, a été obligée de quitter son quartier et d'aller à Kibati après que tous ses biens et sa maison soient engloutis par la lave du volcan. « Depuis une semaine, je puise jusqu’à 3 bidons de 20 litres d’eau par jour. L’eau est proche de ma maison. Avec mes 3 bidons d’eau, mes enfants sont devenus propres. J’ai assez d’eau pour laver les enfants, lessiver leurs habits, nettoyer la maison et préparer la nourriture. Je ne suis plus obligée d’aller puiser de l’eau loin de ma maison » dit-elle. Quid de réservoir d’eau de Bushara après la coulée du Nyiragongo, le 22 mai 2021 En appui au gouvernement provincial, les équipes de Mercy Corps travaillent avec des experts internationaux pour finaliser une série d'activités d'évaluation des dommages causés sur le grand réservoir d'eau de Bushara, y compris des tests sur le béton extérieur, qui a été endommagé par la lave.

Ce réservoir d’eau potable de 5 000 m3 avec celui construit sur le Mont Goma par Mercy Corps, avec les fonds du gouvernement britannique (FCDO), devrait apporter de l'eau potable à 80,000 ménages de la ville de Goma et une partie du territoire de Nyiragongo. Ces infrastructures d’eau avaient déjà été remises par Mercy Corps au gouvernement provincial, en mars 2021. « Ces évaluations approfondies de l'état de réservoir de Bushara, dont les résultats sont attendus vers la fin du mois d'août, sont cruciales pour que nous puissions évaluer le niveau des dommages à l'intérieur du réservoir et de concevoir un plan de réparation approprié afin de pouvoir rétablir l'approvisionnement permanent en eau des parties nord de la ville et du territoire de Nyiragongo », explique Madame Petra Hoskovec, Chef de mission par intérim de Mercy Corps en RDC. Avec l'augmentation actuelle des cas de COVID-19 dans la ville de Goma et le risque de maladies d'origine hydrique, Mercy Corps continue de se coordonner avec les autres partenaires et aux côtés du gouvernement provincial pour s'assurer que les 230 000 habitants qui n’ont pas encore eut l’approvisionnement en eau rétablit, puissent avoir un accès temporaire a l’eau, pendant que des solutions permanentes sont recherchées.

A Propos de Mercy Corps RD Congo

Mercy Corps est une Organisation Non Gouvernementale Internationale d’aide humanitaire et de développement. Elle est opérationnelle en République Démocratique du Congo (RDC) depuis août 2007 avec un effectif actuel de plus de 450 employés. Le bureau national de Mercy Corps se situe à Goma avec 7 sous-bureaux en province du Nord et Sud Kivu et en Ituri. En 2019, nous avons atteint 3,7 millions de personnes par nos activités clés en RDC comprenant une combinaison de programmes de développement à long terme et d'intervention humanitaire d’urgence afin d’1) Améliorer la fourniture de services d'eau et assurer un accès équitable aux services d'eau, d'assainissement et d'hygiène dans les zones urbaines et rurales (WASH) ; 2) Améliorer la sécurité alimentaire et la nutrition ; 3) Promouvoir des moyens de subsistance diversifiés, la relance économique et le développement.

Entre 2015 et Mars 2021, les villes de Goma et Bukavu ont connu l'avènement du programme IMAGINE financé par le gouvernement du Royaume-Uni par le biais de son agence Foreign, Commonwealth & Development Office pour la réduction du taux de morbidité dû aux maladies d’origine hydrique chez les enfants de moins de cinq ans en passant par l’amélioration de la desserte en eau potable. Dans la ville de Goma, Mercy Corps a construit 2 réservoirs d’eau, dont l’un à Bushara et l’autre au Mont Goma; tous deux de 5 000 mètres cubes; 65 km des tuyaux d’eau ont été posés pour augmenter le réseau d’eau de la Regideso; deux pompes pour l’alimentation du réservoir du Mont Goma ont été fournies et 94 bornes fontaines ont été construites. Le programme a vu une réduction du taux de diarrhée chez les enfants de moins de cinq ans de 13% à 4,6 % et 5,3 % respectivement pour Goma et Bukavu, de février 2016 à février 2021.

