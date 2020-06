Plan opérationnel Covid-19 - Addendum au Plan Opérationnel 2020 - Haut-Katanga, Haut-Lomami, Lualaba et Tanganyika (avril - juillet 2020)

Introduction

Un Plan humanitaire multisectoriel spécifique à la réponse COVID-19 a été développé en avril 2020 et constitue un Addendum au Plan de réponse humanitaire 2020 (PRH) afin d’intégrer l’impact de la pandémie de COVID-19 sur les besoins humanitaires existants et sur les activités des partenaires humanitaires en République Démocratique du Congo (RDC). Ce plan s’aligne sur :

1) Le Plan de réponse humanitaire global COVID-19 (GHRP)

2) Le Plan de préparation et de riposte contre l’épidémie de COVID-19 en République Démocratique du Congo développé par le Gouvernement qui est lui-même aligné sur le Plan stratégique de préparation et réponse au COVID-19 global de l’OMS (SPRP)

Ce plan de réponse humanitaire au COVID-19 décrit les besoins humanitaires et la réponse à mettre en œuvre pour assister les personnes les plus vulnérables affectées directement ou indirectement par l’épidémie de COVID-19 en RDC. Ce plan s’inscrit donc en appui du Plan de réponse national mais n’est pas limité aux activités décrites dans ce dernier. Le plan est établi jusqu’à décembre 2020 en alignement avec le GHRP et le PRH 2020. Au 1er semestre, des Plans opérationnels ont été élaborés par les quatre hubs régionaux en s’alignant sur la planification stratégique 2020. De par l’évolution dynamique et variable de la crise liée à l’épidémie de COVID-19 d’une région à l’autre, l’élaboration d’Addenda à ces plans opérationnels permet un approfondissement de l’analyse des besoins pour une implémentation contextualisée de la réponse à l’épidémie de COVID-19 et une réponse plus adaptée, efficiente et efficace. Stratégie Le Plan de réponse humanitaire COVID-19, ou Addendum au PRH 2020, décrit les efforts de préparation et de réponse et les activités humanitaires essentielles pour répondre aux besoins des personnes affectées par l’épidémie de COVID-19 en RDC. Il s’aligne sur le PRH et identifie :

Les nouvelles interventions humanitaires supplémentaires des partenaires du PRH liées à l’impact direct du COVID-19 pour les questions de santé. Ces activités, non prévues dans le PRH 2020, font partie du Plan national COVID-19 du Gouvernement et ont été ajoutées en conformité avec le PRH, en tenant compte également des priorités et objectifs stratégiques du GHRP et du SPRP de l’OMS Les nouvelles interventions humanitaires supplémentaires des partenaires du PRH liées à l’impact indirect du COVID-19 pour des problèmes non liés à la santé. Ces activités ne font pas systématiquement partie du Plan national COVID-19 du Gouvernement. Elles ont été ajoutées en conformité avec les réponses sectorielles du PRH 2020, en tenant compte des priorités stratégiques et des objectifs spécifiques du GHRP

Deux types d’approche de réponse distincts seront mis en œuvre selon la nature de l’impact du COVID-19 : • La réponse aux impacts directs sur la santé publique • La réponse aux impacts indirects autres que la santé