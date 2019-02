Plan National de Riposte contre l’épidémie de la maladie à virus Ebola dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri - République Démocratique du Congo (février – juillet 2019)

1. Introduction

La dixième épidémie de la MVE qui sévit dans les provinces du Nord-Kivu et de l’Ituri a été déclarée par le Ministère de la Santé le 1er août 2018. Le plan stratégique de réponse initial (PSR-1) couvrant la période jusqu’au mois d’octobre 2018 puis le PSR-2 (et le PSR2.1) pour la période d’octobre 2018 à janvier 2019 ont facilité le déploiement des ressources importantes du Gouvernement congolais et ses partenaires.

Malgré la complexité de cette épidémie (population dense et mobile, insécurité, résistances communautaires et risque d’extension aux niveaux national et régional), la mise en œuvre des interventions a permis de réduire sensiblement la transmission de l’épidémie dans les foyers initiaux de Mangina/Mandima et de Béni et de stopper la transmission dans certains foyers secondaires comme Tchomia, Masereka et Mutwanga.

Cependant depuis le début du mois de décembre, une augmentation importante de l’incidence des nouveaux cas est observée particulièrement le long du corridor vers le grand centre urbain de Butembo (zones de santé de Butembo et Katwa) et au-delà dans la zone de santé de Kayna située à environ 150 km de Goma. Par ailleurs, des foyers actifs ont émergé vers le nord notamment dans les zones de santé de Komanda et Oicha.

Ce 3e PSR prend en compte les points saillants et les recommandations formulées lors de la revue opérationnelle de la mise en œuvre du PSR-2 et d’autres orientations basées sur les leçons apprises et l’analyse des risques.