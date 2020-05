Plan de réponse à la crise des inondations dans la ville d’Uvira et les territoires d’Uvira et Fizi (au sud de la province du Sud-Kivu) - Période : 20 avril au 20 juillet 2020

1. INTRODUCTION

Ce Plan de Réponse est initié par l’inter cluster Régional du Hub-Centre-Est, il est multisectoriel afin de répondre aux besoins multisectoriels des personnes affectées par les inondations dans les villes d’Uvira et Baraka ainsi que dans les territoires d’Uvira et Fizi.

264 889 Estimation du nombre de personnes affectées

264 889 Estimation du nombre de personnes ciblées

APERCU DU CONTEXTE (GENERAL) ET DE LA SITUATION HUMANITAIRE

Depuis le 13 avril 2020, des pluies diluviennes se sont abattues sur le Territoire d’Uvira, occasionnant la crue du lac Tanganyika et des rivières Mulongwe et Kamvivira, ainsi que les rivières Kiliba, Runingu, Shange, Kihoro, Ruvubu, Kindobwe, Kisse, Kibo, Ruvimvi, etc. Ces pluies ont doublé d’intensité durant quatre jours successifs, du 17 au 20 avril, puis elles s’étendent ponctuellement sur son passage.

Une évaluation multisectorielle réalisée dans la ville d’Uvira du 19 au 20 avril par les membres du comité de crise composé des autorités et des acteurs humanitaires établit qu’au moins 5 581 maisons ont été entièrement ou partiellement endommagées par les eaux, affectant près de 70 000 personnes. Selon ce rapport, au moins 57% des personnes affectées, soit 39 724 personnes ont trouvé refuge dans une quarantaine de sites collectifs répertoriés dans la ville d’Uvira (dont 34 écoles) et 43% des sinistrés sont dans les familles d’accueil. Les sinistrés ayant tout perdu, vivent dans des conditions très précaires et dans une grande promiscuité tant dans les sites de regroupement collectifs que dans les familles d’accueil.

Par ailleurs, les installations de la REGIDESO de la ville d’Uvira, les mini-adductions d’eau réalisées en 2009 par l’ONG ACTED ainsi que d’autres points d’eau aménagés ont également été endommagés, ce qui a occasionné l’interruption de a fourniture d’eau potable dans toute la ville y compris dans les agglomérations périphériques. Dans les quartiers inondés en ville d’Uvira, les latrines ont également été emportées par la pression des eaux.

Aussi, la promiscuité dans les sites d’hébergement collectif restreint l’intimité des sinistrés et expose particulièrement les femmes et les jeunes filles aux violences sexuelles.

Par ailleurs, les évaluations conjointes menées du 30 avril au 07 mai dans la Plaine de la Ruzizi ont révélé que les pluies du 16 au 19 avril ont aussi affecté 23 aires de santé des zones de santé de Ruzizi,

Lemera et Nyangezi situées le long de la RN5 de Kiliba à Kamanyola, affectant ainsi 47 507 personnes (8 890 ménages). La même source révèle qu’environ 19 960 ménages, soit 50% des ménages agricoles ont été affectés par la dévastation de près de 9 980 hectares des cultures vivrières et maraîchères, laissant présager un risque des pénuries alimentaires avant les prochaines récoltes attendues à partir de décembre 2020. Des dommages importants ont aussi été enregistrés sur 7 canaux d’irrigation desservant 15 000 ménages agricoles dans la Plaine de la Ruzizi.

Dans le territoire de Fizi, les évaluations menées du 29 au 05 mai dans les zones de santé de Fizi et de Nundu ont révélé qu’un total de 45 695 personnes (7 058 ménages) ont perdu leurs abris, articles ménagers essentiels et autres biens de valeur suite aux mêmes pluies abattues du 16 au 19 avril, provocant de sérieuses inondations. Dans la santé de la zone de Nundu, au moins 11 aires ont été affectées. Dans la zone de santé de Fizi, au moins, 5 aires de santé ont été touchées, 19 écoles primaires ont partiellement ou complètement été détruites. Aussi, environ 4 637 hectares des cultures vivrières et maraichères ont été détruits par les inondations (3 023 hectares dans la zone de santé de Fizi et 1 614 dans la zone de santé de Nundu).