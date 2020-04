Plan de la réponse d’urgence COVID-19

Avant-propos

COVID-19 est une crise sans précédents. L’impact sur les filles et les garçons que nous soutenons est potentiellement dévastateur, car ceux qui protègent et s’occupent des enfants succombent à la maladie et les services essentiels sont interrompus. Cette crise affecte la vie de nos donateurs, de notre personnel et de nos proches. Pourtant, comme en de nombreuses occasions dans notre histoire, c’est en période de crise que Vision Mondiale révèle son meilleur potentiel.

Vision Mondiale est présente dans 100 pays. Étant donné que la plupart de son personnel provient des mêmes communautés que nous soutenons, notre réponse est déjà à un stade avancé - de Wuhan en Chine, l’épicentre de l’épidémie, où le personnel de Vision Mondiale a fourni de l’équipement médical essentiel aux hôpitaux, en passant par la République Démocratique du Congo, où nous formons des chefs religieux chrétiens et musulmans afin de mettre en œuvre des mesures de prévention et de protection des communautés; jusqu’en Mongolie, où nous avons atteint 890 parents, en partenariat avec le gouvernement, au travers de messages via les réseaux sociaux sur comment s’occuper des enfants en cette période difficile. Nous nous adaptons rapidement à la nature sans précédents de cette crise, en nous tournant vers l’innovation et la technologie pour sauver des vies lorsque la crise bouleverse complètement les modes de travail traditionnels.

Répondre à des crises et des défis de grande échelle tels que le COVID-19 est dans l´ADN de Vision Mondiale. Moins d’une heure après que l’Organisation Mondiale de la Santé ait qualifié le COVID-19 de pandémie, Vision Mondiale déclarait une réponse d’urgence globale au niveau de la santé. Dans une première phase, nous nous sommes engagés à mettre à disposition 80 millions de dollars américains pour notre réponse initiale dans 17 pays, nous focalisant sur les enfants les plus vulnérables qui risquaient d’être les plus touchés. En effet, tous les pays dans lesquels nous menons nos activités ont adapté leur travail pour se concentrer principalement sur la crise COVID-19.

Nous sommes côte-à-côte avec nos pairs et partenaires, avec qui nous avons à travers le monde des relations de confiance de longue date. Nous sommes tous unis dans notre objectif commun de faire face à cette menace, et j’exhorte les gouvernements – qui eux-mêmes doivent faire face à d’énormes défis nationaux, à se joindre à cet effort mondial visant à protéger les enfants, en permettant l’accès des travailleurs humanitaires, des agents de santé et des moyens de subsistance vitaux. Les chefs religieux ont également un rôle clé à jouer. Nous avons été témoins de l’impact transformationnel qu’il est possible d’atteindre grâce à un programme d’éducation des chefs religieux tel que Canaux de l’espoir, qui a joué un rôle déterminant dans l’arrêt de la crise Ebola.

Je crois profondément qu’ensemble, nous pouvons traverser cette épreuve. Notre humanité commune est plus forte que ce virus et je rends hommage à notre personnel et à tous les premiers intervenants qui sauvent des vies sur les lignes de front de cette crise sans précédents. C’est le moment de laisser l´amour dissiper les ténèbres de la peur. Avec la foi, l’espoir, et une totale détermination, nous relevons ce défi, comme nous l’avons fait tant de fois auparavant dans la longue histoire de notre organisation.

Andrew J. Morley

Président et Directeur Général de

World Vision International