Perceptions autour de l’exploitation et abus sexuels (EAS) et barrières au signalement communautaire - Province de l’Equateur, RDC

SPECTRE, MÉTHODOLOGIE ET LIMITES DE L’ÉTUDE

L’objectif de cette étude est d’appuyer la mise en place de mécanismes communautaires de signalement des actes d’exploitation et d’abus sexuels (EAS) adaptés, sûrs et utilisables dans la province de l’Equateur. Dans ce but, l’étude chercher à explorer les compréhensions et perceptions communautaires des concepts d’exploitation et d’abus sexuels (EAS) ainsi que les barrières communautaires au signalement des actes d’EAS par le biais des mécanismes des organisations humanitaires. Cette étude a été menée à la demande de la mission conjointe Genre, Protection et Redevabilité envers les Populations Affectées conduite en novembre 2020 à Mbandaka et dont le but était de mettre en place un plan d’opérationnalisation des programmes de prévention de l’exploitation et des abus sexuels (PEAS) au sein d’UNICEF. Les résultats de l’étude sont destinés à être utilisés afin d’adapter et améliorer les activités prévues dans le cadre de ce plan.

L’étude a été menée dans les zones de santé de Mbandaka et de Bikoro dans la province de l’Equateur, en décembre 2020. Les deux zones ont été choisies en lien avec leur degré d’exposition à la Réponse Ebola : les bases de toutes les organisations ainsi que la Coordination de la Réponse étaient situées dans la ville de Mbandaka ; la ville de Bikoro était l’épicentre de l’épidémie mais éloignée de Mbandaka, moins accessible et plus rurale.

L’étude est conduite en deux phases successives et complémentaires :

1) Phase exploratoire sur la compréhension communautaire des mots et des concepts, afin d’appréhender comment sont compris les concepts et les mots « exploitations et abus sexuels » et les perceptions autour de ces situations ;

09 groupes de discussions avec des femmes, jeunes femmes, hommes, jeunes hommes ; et 15 entretiens avec des femmes et jeunes femmes ;

Zone de santé de Mbandaka.

2) Seconde partie sur les barrières identifiées par les jeunes femmes et les femmes pour rapporter les cas d’EAS ;

Zones de santé de Mbandaka et de Bikoro ;

24 entretiens individuels avec femmes et jeunes par zone de santé : 48 en tout ;

Deux guides distincts ont été conçus pour aborder séparément les questions d’exploitation sexuelle et d’abus sexuels (sur la base des résultats de la phase exploratoire).

Les personnes interrogées ont été choisies par méthode raisonnée et par convenance par l’équipe de recherche.

Tout témoignage faisant état de situation d’exploitation sexuelle ou de violence sexuelle commises par des travailleurs humanitaires durant la dernière Réponse Ebola en Equateur ressorti au cours des entretiens a été référé à UNICEF.

Limites de l’étude

Dans la phase 2, le choix a été fait de n’interroger que des femmes et jeunes filles. D’après les témoignages recueillis dans la phase exploratoire, seules les femmes et filles étaient considérées comme potentiellement victimes de situation d’exploitation et d’abus sexuels. Le cas des hommes victimes de situation d’EAS mérite d’être abordé à part entière.

Afin de faciliter la création d’un environnement de confiance entre les chercheures et les personnes interrogées, aucune information personnelle n’a été recueillie par l’équipe sur les participant.e.s, en dehors de la tranche d’âge (18-25 ans, + de 25 ans) et du statut marital. Il n’est pas possible de corréler les réponses données à des caractéristiques socio-démographiques (profession, niveau d’éducation, statut social, etc.).

En raison des contraintes d’accès et de temps, les chercheures sont restées dans la ville de Mbandaka et de Bikoro. Il est probable que des femmes dans des zones plus isolées auraient pu soulever des barrières d’accès supplémentaires ou différentes que celles dans des zones urbaines ou urbano-rurales.

Les chercheures ont rapporté que le faible niveau d’éducation des participant.e.s, particulièrement à Bikoro, a pu constituer une difficulté pour obtenir des réponses (beaucoup de questions hypothétiques dans le guide, et sujet peu familier).

Etant donné que la majorité des participant.e.s n’étaient pas familier.e.s avec le sujet de l’exploitation sexuelle, leurs réponses et compréhension du sujet reposaient grandement sur la capacité des chercheures à expliquer les concepts d’EAS.

RÉSULTATS CLEFS