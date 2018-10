Pas une nuit sans moustiquaire

posted on 8 OCTOBER 2018 by BASILE LANGE

« Quelle joie de remettre la moustiquaire que j’ai reçu à ma mère », s’exclame Vumi, un jeune garçon âgé de onze ans, élève en cinquième année primaire. Vumi est l’un des 87 élèves de son école à bénéficier d’une distribution de moustiquaires imprégnées d’insecticides.

Vumi habite avec sa mère à Kakera, un petit village dans la province du Tanganyika, où, rien qu’au mois d’avril 2018, 12 enfants sont décédés des suites du paludisme. « J’ai suivi une leçon disposée par mon enseignant et deux autres organisées par le directeur de l’école », explique Vumi. Lors de ces séances d’informations, les 87 élèves ont reçu toutes les informations concernant le paludisme et les moyens de prévention. L’utilisation de moustiquaires est un moyen simple et efficace contre les moustiques porteurs de cette maladie mortelle. Pour assurer que élèves utilisent leurs nouvelles moustiquaires de manière optimale, une démonstration leur a été faite. « J’ai compris les différentes étapes pour utiliser et entretenir la moustiquaire », explique Vumi.

Bien informé, Vumi est retourné à la maison avec son nouveau trésor. « J’ai expliqué à maman comment utiliser la moustiquaire imprégnée d’insecticide », explique fièrement le jeune garçon. « Ouvrir l’emballage, faire sortir la moustiquaire et laisser aérer », se rappelle Vumi. Ensuite, chercher les points d’attache et attacher la moustiquaire. « Comme nous avons une maison construite en briques, nous avons fixé des bambous aux 4 coins du lit », poursuit le garçon.

« La moustiquaire est efficace pour lutter contre les piqûres de moustiques qui donnent le paludisme », conclut Vumi. Depuis que Vumi a ramené et installé sa moustiquaire imprégnée à la maison, le jeune garçon dort chaque nuit à l’abri des moustiques.

Basile Lange

Basile Lange est licencié en planification et organisation sociale de l’ISDR de Bukavu. Après 10 ans passés en tant qu'animateur communautaire dans la zone de santé urbaine de Lemba, ville province de Kinshasa, il est aujourd’hui Administrateur à la communication pour le développement au sous Bureau Unicef Kalemie.