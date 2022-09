PAM République Démocratique du Congo Rapport de Situation #49 - 22 septembre 2022

Faits marquants

Mise à jour de la situation

Groupe de travail régional de la Communauté d'Afrique de l'Est (CAE) : Le 15 août, un contingent burundais a pénétré l'est de la RDC sous les auspices de la Communauté d'Afrique de l'Est. Le récent déploiement des troupes de la CAE à l'est du pays et la nature semi-permanente de la présence des forces burundaises au Sud-Kivu alimentent le mécontentement d'une grande partie de la population de l'est, ce qui complique encore les opérations du PAM dans ces territoires.

L'insécurité : Le 18 août dernier, une distribution de nourriture du PAM a été temporairement interrompue en raison de l'opposition des insurgés à l'opération conjointe des Forces armées de la république démocratique du Congo (FARDC) et de l'Uganda People's Defence Force (UPDF) contre les rebelles des Forces démocratiques alliées (ADF) dans le territoire de Beni. En outre, le 31 août, 39 personnes ont perdu leurs vies lors d'incursions de la milice ADF à Baiti et Ntombilo. Dans le sud de la province d'Ituri, les affrontements des ADF entravent l'accès humanitaire dans le territoire de Mambasa et d'Irumu. L'insécurité actuelle limite l'accès humanitaire et retarde davantage l'opération d'urgence conjointe PAM-UNICEF prévue pour fin septembre à Banyabwihsa.

Rapport M-kengela : Le bulletin d'information sur les prix des produits alimentaires de base en RDC du mois de juillet indique que le prix du panier alimentaire a augmenté de 26 pour cent entre juillet 2021 et juillet 2022. Il convient également de noter l'augmentation du coût de la farine de maïs et des légumineuses de 40 à 50 % au Nord et au SudKivu pour le mois d'août. Cette hausse est due aux mauvaises récoltes dans ces provinces et à l'augmentation du prix du carburant qui a entraîné une hausse de la demande et une baisse de la disponibilité. L'impact est plus apparent dans les grandes villes urbaines telles que Goma, qui a connu une augmentation de 26 pour cent de la valeur du panier alimentaire entre février 2022 et juillet 2022. En outre, à Kinshasa, le prix d'un litre d'essence est passé de 1 995 CDF à 2 495 CDF, soit une augmentation de 25 % entre mars et juillet 2022. La hausse des prix pourrait induire la population aux activités criminelles, même s'il est peu probable que l'impact soit immédiat.