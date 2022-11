PAM République démocratique du Congo Rapport de Situation #41 - 31 octobre 2022

Faits marquants

Analyse de l'insécurité alimentaire aiguë par la Cadre Intégré de Classification de la sécurité alimentaire (IPC) : Le 30 septembre, le Cluster sécurité alimentaire a présenté aux partenaires les résultats préliminaires de l'IPC concernant les niveaux d'insécurité alimentaire en RDC. Entre juillet et décembre 2022, on estime que 26,4 millions de personnes seront en Phase 3 ou 4, soit 26 % de la population. La RDC reste le pays avec le plus grand nombre de personnes en phase 3 et plus dans le monde.

Mise à jour de la situation

Planification annuelle du Bilan de Performance Intermédiaire 2022 : Du 19 au 21 septembre, la haute direction, les chefs d'unités et les chefs des bureaux secondaires et de zone ont tenu une retraite du personnel à Zongo. Les principaux objectifs de cette retraite étaient d'analyser la performance du PAM RDC en 2022 par rapport aux indicateurs définis lors de la planification au début de cette année.

Forum de coopération internationale en Égypte : Du 06 au 11 septembre, le directeur de pays, Peter Musoko, et le vice-ministre de la planification, Son Excellence Crispin Mbadu Panzu, ont participé au Forum de coopération internationale (ICF) qui s'est tenu au Caire, en Égypte.

L'édition de cette année était axée sur le changement climatique et ses implications pour la sécurité alimentaire, énergétique et de l’eau.

Fin de l'épidémie d'Ebola : Le 27 septembre, le ministère de la Santé a déclaré la fin de la 15e épidémie d'Ebola à Beni, dans la province du Nord-Kivu. L'épidémie n'a duré qu'un mois et 12 jours et un seul cas a été confirmé. La surveillance transfrontalière a été renforcée pour l'épidémie d'Ebola en cours en Ouganda, tandis qu'un plan de préparation a été mis en place également dans la province d'Ituri pour détecter et répondre rapidement à toute transmission en RDC. Le PAM suit de près ces développements.

L'insécurité : Dans la province du Sud-Kivu, les opérations du PAM ont été interrompues dans le territoire d'Uvira et de Fizi pendant deux jours en raison des tensions intercommunautaires et des opérations militaires contre les groupes armés non étatiques.

Violences intercommunautaires : Depuis la fin du mois d'août et le début du mois de septembre, les violences intercommunautaires dans la province de Mai-Ndombe ont provoqué le déplacement de plus de 35 000 personnes. On estime que 1 400 personnes sont passées en République centrafricaine. Le Président Felix Tshisekedi a rencontré les chefs coutumiers du territoire de Kwamouth à Mai-Ndombe et a appelé à la paix dans les villages tels que Masiambio,

Mutsheti et Bibonga, où la violence et les déplacements sont endémiques. Le PAM est prêt à soutenir les populations affectées, si les ressources le permettent.