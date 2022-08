PAM République Démocratique du Congo Rapport de Situation #39 - 26 août 2022

Faits marquants

• Mission de la directrice des urgences du PAM : Entre le 20 et le 21 juillet, la directrice des urgences du PAM, Margot van der Velden, et le directeur du PAM en RDC, Peter Musoko, ont visité les provinces de l'Ituri et du Nord-Kivu. Ils ont rencontré les comités de personnes déplacées à l'intérieur du pays et les partenaires coopérants. Ils ont discuté des défis de mise en œuvre avec les autorités gouvernementales locales et d'autres acteurs humanitaires sous la coordination d'OCHA.

Le PAM a souligné son engagement à fournir une aide alimentaire en nature aux personnes déplacées, aux rapatriés et aux familles d'accueil vulnérables.

• Mission du chef de l'aviation de l'UNHAS : Philippe Martou a visité Kinshasa et Goma du 17 au 27 juillet. Philippe a rencontré des donateurs traditionnels et non traditionnels et a présenté la situation financière de l'UNHAS. Philippe a présenté le projet du PAM de mettre en place un mécanisme de financement centralisé pour les opérations de l'UNHAS, afin de compléter les efforts de collecte de fonds du bureau de pays.

Mise à jour de la situation

• Manifestations anti-MONUSCO : Le 24 juillet, des manifestants ont envahi les bases de la MONUSCO (Mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo) à Goma (quartiers Majengo et Kituku) et à Butembo, entraînant la mort de quatre casques bleus et d'au moins trente-six civils. Le PAM a mis en place des mesures de sécurité supplémentaires à Goma, étant donné le risque élevé que les manifestations puissent viser les agences de l'ONU. Le PAM a été confronté à des contraintes d'accès limitant encore davantage la réponse humanitaire dans des zones telles que Rutshuru et Nyiragongo. Le 28 juillet, le gouvernement de la République démocratique du Congo (RDC) a publié une déclaration demandant à Mathias Gillmann, le porte-parole de la MONUSCO, de quitter le pays. Le 31 juillet, des soldats de la paix de la MONUSCO (tanzaniens) de la Brigade d'intervention de la force (FIB) ont tiré plusieurs coups de feu pour se frayer un passage à la frontière de Kasindi, tuant deux habitants et en blessant quinze autres. Le gouvernement de la RDC réévalue le plan de retrait de la MONUSCO et a l'intention d'accélérer sa sortie avant 2024.