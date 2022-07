PAM République Démocratique du Congo Rapport de Situation #38 - 26 juillet 2022

Intervention d'urgence dans l'est de la RDC : Depuis avril, le PAM vient en aide aux personnes touchées par les attaques et les affrontements du M23 dans les régions de Kiwanja et de Rutshuru. Début juin, le PAM a aidé 17 000 bénéficiaires à Rwanguba, et 70 000 personnes déplacées suite aux attaques du M23 à Kibumba. En juin, le PAM a également aidé environ 67 000 personnes à Kanyaruchinya, une banlieue de Goma, et cette zone abrite également des personnes déplacées de Nyiragongo. Fin juin, le PAM a répondu à de nouvelles alertes à Rutshuru et Kiwanja pour environ 56 000 bénéficiaires et 25 000 autres à Rugari. Le PAM est confronté à des difficultés dans la conduite de ses opérations car l'insécurité a forcé la suspension des mouvements des Nations unies autour de Rutshuru et Goma tout au long du mois de juin. Par exemple, une distribution générale de nourriture à Ntamugenga a été interrompue pendant trois jours -du 17 juin au 20 juin- et seules les activités essentielles ont été autorisées à Kiwanja et Rutshuru en raison des affrontements.