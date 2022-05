PAM République Démocratique du Congo Rapport de Situation #36 – 12 mai 2022

Faits marquants

• Réunion de leadership en Afrique australe : Les directeurs de pays de toute la région d'Afrique australe et les hauts responsables du Bureau régional de Johannesburg (RBJ) et du siège se sont réunis à Kinshasa pour la réunion de leadership du RBJ du 6 au 10 avril. Le thème de la conférence était "Regarder vers l'avenir au-delà de la crise : se positionner pour un engagement stratégique significatif". La Première Dame, le ministre du développement rural, le ministre de la planification et le vice-ministre de l'éducation ont prononcé des discours. Les participants ont examiné les possibilités de collaboration avec les gouvernements et les organismes régionaux et ont réfléchi à la transition du PAM de l'assistance humanitaire à l'assistance au développement.

Mise à jour de la situation

• Mission à N'sele : Le PAM, l'UNICEF et la FAO ont emmené le Fonds Social de la RDC et la Banque mondiale visiter le projet conjoint de protection sociale à N'sele. Le projet fonctionne depuis mars 2020 pour atténuer l'impact du COVID-19 à N'sele, une ville située dans la banlieue de Kinshasa. La délégation a partagé les leçons apprises entre le projet du PAM et le projet de protection sociale du Fonds social et de la Banque mondiale. La délégation a participé à une discussion de groupe avec 11 bénéficiaires.

• Comité directeur conjoint du Fonds pour la consolidation de la paix (FCP) : Le Directeur de Pays Peter Musoko a assisté à la réunion du comité FCP qui est présidé conjointement par le Ministre du Plan de la RDC et le Représentant spécial adjoint du Secrétaire général.

• Mission des donateurs du Bureau des affaires humanitaires (BHA) de l'USAID : Le PAM et le BHA ont visité Tshikapa du 18 au 24 avril. La délégation a assisté à des distributions de nourriture et de produits nutritionnels et a rencontré les bénéficiaires du projet pilote du PAM sur le ciblage des ménages et la taille des rations dans le Kasaï. Le BHA a fourni un feedback positif et quelques recommandations. Par la suite, un plan d'action a été convenu pour la mise en oeuvre.

• Mission des donateurs norvégiens : Dans la semaine commençant le 25 avril, la directrice adjointe de pays du PAM, Natasha Nadazdin, a accompagné l'ambassadeur norvégien et sa délégation au projet de résilience financé par la Norvège au Tanganyika et aux activités d'alimentation scolaire du PAM à Goma. L'ambassadeur adjoint s'est entretenu avec Radio Okapi et a fait part de son appréciation du programme de repas scolaires du PAM, qui facilite l'accès aux écoles.

• Interview de l'équipe de recherche de ODD : Le 19 avril, le directeur de pays a été interviewé par une équipe de recherche dirigée par le Professeur Jeffrey Sachs, conseiller spécial du Secrétaire général des Nations Unies pour les Objectifs de développement durable (ODD). Le Conseiller spécial se rendra en RDC pour déterminer les progrès du pays vers les ODD à la demande du Président Tshisekedi.

• Réunion des ambassadeurs de l'Union africaine : Le 27 avril, le directeur de pays a rencontré l'ambassadeur de l'Union africaine en RDC, S.E. Michelle Ndiaye, pour discuter de l'alimentation scolaire locale, de la coopération sud-sud et des plans pour la Journée de l'Afrique le 25 mai.

• Epidémie d'Ebola : Depuis le 23 avril, le PAM, l'UNHAS et le LogCluster ont répondu à l'épidémie d'Ebola en Équateur en fournissant une assistance logistique à la communauté humanitaire. Le PAM suit l'évolution de la situation afin de préparer d'autres interventions si nécessaire.