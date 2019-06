OIM République démocratique du Congo: Newsletter, avril-mai 2019

E N C H I F F R E S :

60 millions de voyageurs dépistés pour lutter contre la propagation d’Ebola.

35 agents de la DGM formés à la gestion humanitaire des frontières au Kasaï Central.

4436 personnes vulnérables auxquelles l’OIM a apporté une aide en transport d’urgence pour quitter la zone frontalière avec l’Angola.

275 policiers formés à MbujiMayi

CRÉATION DE L’AGENCE POUR LA PRÉVENTION ET LA LUTTE CONTRE LA TRAITE DES PERSONNES

Par l’ordonnance n°19/027 du 23 avril 2019, le Président de la République, Félix Tshisekedi a créé au sein de son cabinet une agence pour la prévention et la lutte contre la traite des personnes. Fruit d’un plaidoyer mené depuis des années par l’OIM, cette agence vise à prévenir, sensibiliser et lutter contre le phénomène de la traite des personnes, à identifier les auteurs de ces actes et s’assurer qu’ils soient traduits devant la justice, et à protéger les victimes. Elle sera dirigée par Cécile Rebecca Meta Kasanda, nommée coordonnatrice. La prochaine étape pour compléter le cadre juridique de la lutte contre la traite des personnes en RDC sera la préparation d’un projet de loi. Un atelier organisé du 7 au 10 mai 2019 par l’Office des Nations unies contre la drogue et le crime, auquel l’OIM a pris part, a permis aux autorités congolaises d’élaborer un avant-projet de loi.

La lutte contre la traite des êtres humains constitue une des activités principales de l’OIM, qui est active dans le domaine depuis 1994. En plus de 25 ans, l’OIM a apporté une aide à plus de 100 000 victimes de la traite dans le monde. Les objectifs principaux de l’OIM sont de prévenir la traite et de protéger les victimes, tout en leur offrant la possibilité d’une réintégration sûre et durable dans leur pays d’origine. Afin de renforcer les capacités des Etats pour combattre et prévenir la traite de personnes, l’OIM a adopté l’approche des 4P (Prévention, Poursuites judiciaires, Protection et Partenariat), alignée sur le Protocole additionnel à la Convention des Nations unies contre la criminalité organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants (dit Protocole de Palerme).

La traite de personnes est un enjeu majeur dans la région des Grands Lacs. Du fait de sa position géographique et des crises qui la traverse, la RDC est considérée comme une source, une destination et un pays de transit pour les hommes, femmes et enfants soumis au trafic sexuel, humain et d'organes.