Note du BCNUDH sur les principales tendances en matière des violations des droits de l’homme en novembre 2018

En novembre 2018, le BCNUDH a documenté 538 violations des droits de l’homme en RDC, une baisse par rapport à la hausse constatée au cours des trois mois précédents (620 violations en août, 623 en septembre et 619 en octobre). Sur l’ensemble du territoire, les agents de l’Etat sont responsables de 63% des violations documentées, dont les exécutions extrajudiciaires de 50 personnes, dont au moins 27 femmes, tandis que 37% ont été perpétrées par les combattants des groupes armés, dont les exécutions sommaires de 47 personnes, dont au moins neuf femmes. Globalement, les agents de l’État ont commis moins de violations en novembre (337 violations) que le mois précédent (371 violations), tout en suivant la tendance de septembre 2018 (321 violations).

Près de 78% des violations et atteintes aux droits de l’homme ont été commises dans les provinces affectées par le conflit (420 violations), entraînant la mort d’au moins 83 civils, dont 26 femmes. Les agents de l’Etat y ont commis plus de violations (53%) que les groupes armés (47%). Parmi toutes les parties au conflit, les principaux auteurs dans ces provinces sont les militaires des Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC) (presque 24%), tandis que parmi les groupes armés, ce sont les combattants des Forces démocratiques pour la libération du Rwanda (FDLR) qui ont commis la majorité des atteintes aux droits de l’homme documentées (10%). Comme tout au long de l’année 2018, la province du Nord-Kivu demeure la plus affectée (160 violations, soit 38% des violations commises dans les provinces affectées par les conflits). Elle est suivie par le Kasaï (82 violations) et l’Ituri (38 violations). Le nombre de victimes de violences sexuelles liées au conflit a baissé mais reste toujours préoccupant (26 femmes adultes et une fille).