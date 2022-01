Note du BCNUDH sur les principales tendances des violations des droits de l’homme au cours de l’année 20201

Dans le cadre de son mandat, le Bureau Conjoint des Nations Unies aux Droits de l’Homme (BCNUDH) en République démocratique du Congo assure une surveillance étroite de la situation des droits de l’homme et procède à des analyses des tendances relatives à cette situation dans le pays. Ces tendances sont régulièrement partagées avec les autorités afin qu’elles prennent les actions nécessaires, y compris traduire en justice les auteurs présumés des violations des droits de l’homme documentées, et sont présentées de manière mensuelle à la conférence de presse hebdomadaire des Nations Unies.

1 . En 2021, le BCNUDH a documenté 6.989 violations et atteintes aux droits de l’homme en République démocratique du Congo, ce qui représente une moyenne de 582 violations par mois. Ces chiffres sont en baisse de l’ordre de 12% par rapport à 2020 et reflètent une réduction du nombre de violations et atteintes dans les provinces du Maniema, du Sud-Kivu, de l’Ituri, du Tanganyika et du Nord-Kivu. Cette légère baisse ne traduit pas une amélioration notable de la situation sécuritaire dans certaines de ces provinces. Malgré cette tendance à la baisse, les membres des groupes armés ont commis le plus grand nombre d’atteintes aux droits de l’homme en République démocratique du Congo. Au cours de la période en revue, la proportion des atteintes aux droits de l’homme par les membres des groupes armés dans les provinces en proie aux conflits armés s’élève à 60%, soit 3.877 atteintes, dont les exécutions sommaires d’au moins 1.585 hommes et 439 femmes.

2 . Au Nord-Kivu, les combattants des groupes armées Allied Democratic Forces (ADF) et Nyatura continuent de poser de sérieuses menaces contre les populations civiles. En plus du territoire de Beni, province du Nord-Kivu, les ADF ont étendu les attaques aux territoires de Mambasa et d’Irumu dans la province de l’Ituri, malgré les opérations militaires. Le BCNUDH a documenté 738 atteintes aux droits de l’homme commises par les combattants des ADF, une augmentation de l’ordre de 52% par rapport à 2020. Les ADF ont été responsables de l’exécution sommaire de plus de 1.259 personnes (958 hommes, 262 femmes et 39 enfants) en un an. Les combattants Nyatura ont commis le plus grand nombre d’atteintes aux droits de l’homme (956 atteintes ayant causé la mort de 96 hommes, 26 femmes et huit enfants) parmi les groupes armés. Les combattants Nyatura, du NDC-R et de nombreux autres groupes armés profitent de la faiblesse de la présence de l’autorité de l’Etat pour poser des actes d’administration de fait.

3 . En Ituri, la situation sécuritaire est également tributaire des attaques contre les populations civiles par des combattants de la Coopérative de développement du Congo (CODECO) qui ont été responsables de l’exécution sommaire de 253 hommes, 61 femmes et 95 enfants. Par ailleurs, les attaques de la CODECO et des ADF contre les sites de déplacés ont causé la mort de plus de 50 personnes et exacerbé la situation humanitaire déjà critique.

4 . Dans les provinces non affectées par les conflits, les violations des droits de l’homme commises par les agents de l’Etat ont légèrement baissé de l’ordre de 4%. Cette diminution n’est toutefois pas homogène puisque certaines provinces non affectées par les conflits ont vu le nombre de violations et atteintes augmenter, notamment la Lualaba, la Tshopo et le Kwilu. Les gouverneurs de province continuent d’être auteurs d’atteintes aux droits de l’homme, en particulier contre les journalistes et défenseurs des droits de l’homme.