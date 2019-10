Note de protection: Situation Securitaire et de Protection dans le Groupement Bukombo et sur L’Axe Kitshanga-Mweso Territoires de Rutshuru et Masisi, Province du Nord Kivu, RDC – 15 octobre 2019

CONTEXTE

Le contexte sécuritaire dans le groupement Bukombo, chefferie de Bwito, territoire de Rutshuru, est actuellement précaire suite à l’activisme accru de plusieurs groupes armés. Des affrontements récurrents sont observés dans la zone depuis la mort du général Sylvestre Mudacumura, leader des Forces Démocratiques de Libération du Rwanda (FDLR), le 18 septembre dernier, tué par des militaires des Forces Armées de la République Démocratique du Congo (FARDC) en opération dans la zone. Cet état de fait est en train de provoquer des mouvements progressifs de populations dans plusieurs directions vers des zones sécurisées.

Les 05, 06 et 07 octobre 2019, les FARDC ont attaqué simultanément les positions de ces groupes armés installées dans les villages Kyahemba, Mushebere, Bumbasha, Nyenyeri,

Kyamabuye et Kivuma de la localité Karambi/Kyahemba, groupement Bukombo. Ces affrontements ont duré trois jours successifs. Craignant pour sa sécurité, la population de tous ces villages cités ci-dessus s’est déplacée massivement vers les zones telles que Mweso, Muhongozi et Kitshanga, sur l’axe Kitshanga-Mweso de la chefferie Bashali Mukoto, Territoire de Masisi, ainsi que la localité de Katsiru, groupement Bukombo, et le groupement Bishusha, chefferie Bwito, Territoire de Rutshuru. Deux hommes Personnes Déplacées Internes (PDIs) retournés âgés de 22 et 30 ans auraient trouvé la mort au cours de ces affrontements. Toutes les activités socio-économiques de la zone sont paralysées.