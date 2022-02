Note de plaidoyer pour le respect intégral du caractère civil et humanitaire des sites/centres collectifs abritant des personnes déplacées en RDC (février 2022)

Contexte

La République démocratique du Congo (RDC), en particulier sa partie Est, est affectée par une insécurité quasi endémique depuis plusieurs décennies, et ce malgré les actions des autorités administratives et des forces de défense et de sécurité congolaises (FARDC et PNC), avec l’appui multiforme de la MONUSCO.

Les tensions, les conflits intercommunautaires, ainsi que les conflits liés à la prédation des ressources naturelles dans plusieurs territoires, plus particulièrement à l’Est du pays, sont à l’origine d’atrocités diverses, dont les populations civiles paient le plus lourd tribut. Ces différents facteurs ont conduit à la formation et à l’activisme de nombreux groupes armés dont la composition présente souvent des relents ethniques. Ces groupes armés multiplient les attaques non seulement contre les positions des forces de défense et de sécurité, mais aussi, de manière significativement accrue contre des localités, suivies d’exactions contre les populations civiles qui y vivent. Ces attaques et incursions entrainent des violations graves des droits humains et du droit humanitaire, et sont à l’origine de déplacements massifs de populations à l’intérieur du pays, mais aussi vers l’extérieur, en particulier les pays limitrophes.

Au 30 novembre 2021, la République démocratique du Congo (RDC) enregistrait plus de 5 millions de personnes déplacées à l’intérieur du pays, les provinces les plus affectées étant l’Ituri, le Nord Kivu et le Sud Kivu.

Ces personnes déplacées quittent leurs villages d’origine pour échapper à la violence et aux attaques des groupes armés, en y laissant tous leurs moyens de subsistance, pour chercher protection dans des endroits qu’ils estiment sûrs, notamment près des positions des forces de sécurité nationales et internationales. Cependant, force est de constater que même dans les sites et autres zones de regroupement, ces personnes déplacées ne sont pas à l’abri des attaques armées.