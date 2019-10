Note de plaidoyer pour le renforcement de la protection des civils dans les territoires de Djugu, Mahagi, Irumu et la ville de Bunia, Août 2019

I. CONTEXTE

Depuis le mois de juin 2019, la province de l’Ituri (Est de la RDC), connait un nouveau déplacement interne de près de 360 000 personnes. La situation sécuritaire et humanitaire dans la province reste préoccupante suite à la résurgence de la violence dans le territoire de Djugu. Cette énième crise caractérisée par les attaques des inconnus armés sur les populations civiles et les positions de la force armée de la RDC, survient au moment où la zone se remettait lentement de la précédente crise humanitaire de 2017-2018.

Il sied de rappeler que depuis plusieurs années, la province est secouée par des conflits inter-ethniques, dont le plus connu est celui entre les communautés Hema et Lendu. Ce conflit sur fond du foncier n’a pas manqué d’affecter les autres communautés ainsi que toute la province à travers les déplacements massifs, les incidents graves de protection et autres conséquences humanitaires. Dans plusieurs parties de la province, de nouveaux sites de déplacés internes (30 nouveaux sites) ont vu le jour en addition aux anciens sites (37 anciens sites), augmentant ainsi les besoins humanitaires.

Dans les premiers instants de la crise 2019, l’on a assisté à une flambée de la violence qui a limité l’accès humanitaire aux populations dans le besoin. Les attaques ont aussi touché le territoire de Mahagi qui jusque-là était sous la conséquence des crises de Djugu. Cette situation a eu des impacts négatifs sur l’environnement protecteur des civils ; les activités croissantes des hommes armés non identifiés ont entravé la libre circulation des personnes et des biens dans la zone. Malgré l’engagement des autorités administratives et militaires afin de sécuriser la zone, protéger et assister les populations civiles, des inquiétudes liées à la protection demeurent toujours.

La présente note de plaidoyer examine les risques de protection liés principalement à la libre circulation des populations civiles dans les zones affectées, la menace de déguerpissement des personnes déplacées de certains sites, et particulièrement la transformation du problème de cohabitation intercommunautaire entre les groupes Hema et Lendu donnant lieu à des incidents graves de protection dans la province de l’Ituri.