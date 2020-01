Note d’information sur la situation des déplacés nouvellement arrivés sur les sites de Rho et Drodro,

1. Contexte

Depuis le 02 janvier 2020, la situation sécuritaire se dégrade de plus en plus dans plusieurs localités (Dhedja1 , Olo2 , Lokpa3 , Maze4 , Kafe5 , Tsoro6 , Uzi7 , Ritsi8 , Tali9 , Matete10 etc.) du territoire de Djugu. Cette dégradation est liée non seulement aux incursions des hommes armés dans les localités suivies d’exactions (meurtres, coups et blessures, pillages, incendies des cases etc.) contre les civils mais aussi aux affrontements entre ces hommes armés et les éléments de la Force Armée de la République Démocratique du Congo (FARDC). Ceci a occasionné un important mouvement des populations à l’intérieur du même territoire et vers d’autres territoires voisins, créant ainsi des besoins multisectoriels.

2. Mouvement des populations

Face à l’escalade de la violence enregistrée, plusieurs personnes ont été contraintes de fuir leurs villages pour trouver refuge dans certaines zones qu’elles jugent relativement calmes pour leur protection. Certaines de ces personnes se sont déplacées dans les sites de Rho11 et de Drodro12 .

A cause de la volatilité du contexte sécuritaire et faute d’un profilage effectif, il est difficile d’avoir le nombre précis des déplacés dans les sites de Rho et de Drodro où on assiste à un afflux de déplacés. Le tableau ci-dessous résume les chiffres approximatifs des personnes nouvellement arrivées sur les sites de Rho (3300) et de Drodro (2200)