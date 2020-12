Note d’information sur la situation, de protection et humanitaire dans le secteur Osso/Banyungu cas du groupement Nyamaboko1, du 10 septembre au mi-novembre 2020

A partir de septembre 2020, la situation de protection et humanitaire devient de plus en plus inquiétante dans le groupement Nyamaboko I, en territoire de Masisi. Cela suite à l’activisme des groupes armés à connotation ethnique dans la zone. Depuis cette période, des violations des droits de l’homme telles que les meurtres, les extorsions, les coups et blessures, les enlèvements, le recrutement d’enfants, le viol et autres violations dans les villages de Shango, Mahanga et Kazinga. Cet activisme des acteurs armés non étatique s’est plus accentué lorsque les chefs des groupements ont mis en application la lettre N° 5072/002 BUR/AT-MAS/D351/020 DU 27/03/2020 de l’Administrateur du territoire de Masisi relative à l’installation des personnes retournées dans leurs champs. Ce conflit porte un caractère ethnique car certains membres de la communauté Hutu et Hunde qui occupaient illégalement les champs des personnes retournées pendant qu’elles étaient en déplacement, étaient contraient de les quitter au retour dans le milieu des vrais propriétaires. Raison pour laquelle ces occupants illégaux se rangent derrière les éléments des groupes armés afin d’insécuriser les grands concessionnaires, vrais propriétaires des champs qu’ils occupaient. Cependant ces groupes armés BOHOZA, à coalition avec les APCLS commettent plusieurs violations à l’égard de ces propriétaires qui sont en grande partie de la communauté Tutsi. Certains membres de la communauté Tutsi qui exploitaient leurs champs commencent à abandonner la zone par crainte de subir les violations qui sont commises à leur égard. Depuis le mois de septembre jusqu’à mi-novembre 2020, il y a environ 7 personnes de la communauté Tutsi tuées et plus de 170 vaches emportés et / ou abattues par les éléments des groupes armés. Le cas le plus récent est celui du meurtre de 2 personnes et une personne blessée en date du 13 Novembre 2020 lors d’une incursion des présumés Bohoza dans le village Kyanderema, localité Butsike, groupement Nyamaboko I.